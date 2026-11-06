Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑναστέλλεται η 48ωρη απεργία στα νοσοκομεία - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία στα νοσοκομεία - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

 06.11.2026 - 14:24
Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία στα νοσοκομεία - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

Αναστέλλουν την εξαγγελθείσα 48ωρη απεργία που είχε προκηρυχθεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στον ΟΚΥπΥ, μετά που έλαβαν εγγράφως την πρόταση του Οργανισμού για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, αναφέρουν ότι συναντήθηκαν την Παρασκευή, αφού έλαβαν γραπτώς ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που τους επιδόθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Όπως σημειώνουν, αφού μελετήθηκε το προσχέδιο ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 2026 και 2027, αποφασίστηκε η αναστολή της απεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του ΟΚΥπΥ που έγινε γνωστή την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση με τις συντεχνίες, αφορούσε οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις 2,75% για το 2026 και το 2027.

Όσον αφορά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, σημειώνουν ότι έχει καθοριστεί νέα συνάντηση με τον Οργανισμό την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, για ολοκλήρωση του εγγράφου ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης και καθορισμό ημερομηνίας υπογραφής της.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μικέλλης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Και όμως...κάτω από βενζινάδικο στη Λάρνακα βρίσκεται ο τάφος ενός Αγίου: Η άγνωστη ιστορία που έρχεται στο φως - Βίντεο
Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια: Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα
Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα
Τζόκερ: Έβαλε στην τσέπη 1 εκατομμύριο ευρώ - Πού παίχτηκε το τυχερό δελτίο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΟΚΥπΥ: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της κρατικής στήριξης – Τι θα γίνει το 2027

 06.11.2026 - 14:13
Επόμενο άρθρο

Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

 06.11.2026 - 14:30
Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

  •  06.11.2026 - 06:21
Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

  •  06.11.2026 - 13:01
VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

  •  06.11.2026 - 12:32
Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

  •  06.11.2026 - 14:30
Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

  •  06.11.2026 - 13:53
«Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ο 44χρονος» - Η ένορκη δήλωση 77χρονου και το «όχι» του Κακουργιοδικείου

«Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ο 44χρονος» - Η ένορκη δήλωση 77χρονου και το «όχι» του Κακουργιοδικείου

  •  06.11.2026 - 13:26
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει εναλλάξ η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει εναλλάξ η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

  •  06.11.2026 - 13:00
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

  •  06.11.2026 - 13:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα