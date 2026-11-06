Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία στα νοσοκομεία - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ, αναφέρουν ότι συναντήθηκαν την Παρασκευή, αφού έλαβαν γραπτώς ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που τους επιδόθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026.

Όπως σημειώνουν, αφού μελετήθηκε το προσχέδιο ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης για τα έτη 2026 και 2027, αποφασίστηκε η αναστολή της απεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του ΟΚΥπΥ που έγινε γνωστή την Τετάρτη, μετά τη συνάντηση με τις συντεχνίες, αφορούσε οριζόντιες μισθολογικές αυξήσεις 2,75% για το 2026 και το 2027.

Όσον αφορά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων, σημειώνουν ότι έχει καθοριστεί νέα συνάντηση με τον Οργανισμό την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026, για ολοκλήρωση του εγγράφου ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης και καθορισμό ημερομηνίας υπογραφής της.