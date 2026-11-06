«Σαν αντίδωρο» - Η επική αντίδραση του Γεροντιδάκη στα homemade tortellini της Ντορέττας

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστές ήταν η ίδια και οι γιοι της, οι οποίοι αποφάσισαν να μπουν στην κουζίνα και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην παρασκευή homemade τορτελίνι.

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