Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

Την Παρασκευή, τέσσερις πτήσεις που έφταναν στο αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από την Πράγα έγιναν στόχος νέων απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.

«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.

Το αεροδρόμιο και η τσεχική Αστυνομία αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πτήσεις που επηρεάστηκαν.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας, Γίρι Χάνιχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου παραμένει κανονική και ομαλή», παρά τις απειλές.

Η τσεχική αστυνομία είχε ήδη ελέγξει τέσσερα αεροσκάφη την Πέμπτη, κατόπιν σχετικών απειλών.

Εκπρόσωπος του βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών δήλωσε στο ΓΠΕ ότι την Παρασκευή ελήφθησαν προειδοποιήσεις και για δύο πτήσεις προς τη Σόφια. Και οι δύο πτήσεις, μία από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου και μία από τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η πορτογαλική Αστυνομία ανέφερε ότι στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης μια πτήση της Ryanair, η οποία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει την Παρασκευή από τη Λισαβόνα με προορισμό τη Ρώμη.

Δεκάδες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έχουν γίνει στόχος ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα, αναγκάζοντας τις αρχές να αλλάξουν την πορεία ορισμένων αεροσκαφών ή να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη με μαχητικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ