Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑπειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

 06.11.2026 - 14:30
Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

Νέες απειλές για βόμβες δέκτηκαν αρκετά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από και προς Πράγα και Σόφια, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή. Πτήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα.

Την Παρασκευή, τέσσερις πτήσεις που έφταναν στο αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από την Πράγα έγιναν στόχος νέων απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.

«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.

Το αεροδρόμιο και η τσεχική Αστυνομία αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πτήσεις που επηρεάστηκαν.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας, Γίρι Χάνιχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου παραμένει κανονική και ομαλή», παρά τις απειλές.

Η τσεχική αστυνομία είχε ήδη ελέγξει τέσσερα αεροσκάφη την Πέμπτη, κατόπιν σχετικών απειλών.

Εκπρόσωπος του βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών δήλωσε στο ΓΠΕ ότι την Παρασκευή ελήφθησαν προειδοποιήσεις και για δύο πτήσεις προς τη Σόφια. Και οι δύο πτήσεις, μία από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου και μία από τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η πορτογαλική Αστυνομία ανέφερε ότι στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης μια πτήση της Ryanair, η οποία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει την Παρασκευή από τη Λισαβόνα με προορισμό τη Ρώμη.

Δεκάδες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έχουν γίνει στόχος ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα, αναγκάζοντας τις αρχές να αλλάξουν την πορεία ορισμένων αεροσκαφών ή να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη με μαχητικά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μικέλλης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Και όμως...κάτω από βενζινάδικο στη Λάρνακα βρίσκεται ο τάφος ενός Αγίου: Η άγνωστη ιστορία που έρχεται στο φως - Βίντεο
Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια: Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα
Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα
Τζόκερ: Έβαλε στην τσέπη 1 εκατομμύριο ευρώ - Πού παίχτηκε το τυχερό δελτίο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία στα νοσοκομεία - Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις

 06.11.2026 - 14:24
Επόμενο άρθρο

Μεγάλη αλλαγή για τα ζευγάρια στην Κύπρο: Περισσότερη κρατική στήριξη για απόκτηση παιδιού

 06.11.2026 - 14:50
Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

  •  06.11.2026 - 06:21
Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

  •  06.11.2026 - 13:01
VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

  •  06.11.2026 - 12:32
Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

  •  06.11.2026 - 14:30
Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

  •  06.11.2026 - 13:53
«Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ο 44χρονος» - Η ένορκη δήλωση 77χρονου και το «όχι» του Κακουργιοδικείου

«Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ο 44χρονος» - Η ένορκη δήλωση 77χρονου και το «όχι» του Κακουργιοδικείου

  •  06.11.2026 - 13:26
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει εναλλάξ η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει εναλλάξ η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

  •  06.11.2026 - 13:00
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

  •  06.11.2026 - 13:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα