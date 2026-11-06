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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεγάλη αλλαγή για τα ζευγάρια στην Κύπρο: Περισσότερη κρατική στήριξη για απόκτηση παιδιού

 06.11.2026 - 14:50
Μεγάλη αλλαγή για τα ζευγάρια στην Κύπρο: Περισσότερη κρατική στήριξη για απόκτηση παιδιού

Την αύξηση από τέσσερις σε πέντε των επιχορηγούμενων προσπαθειών για αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, με διατήρηση της κρατικής χορηγίας στις €4.500 για κάθε προσπάθεια, προωθεί το Υπουργείο Υγείας, με σχετική πρόνοια ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του για το 2027.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, το σχέδιο επιδότησης υπογονιμότητας θα συνεχιστεί και το 2027, με το σχετικό κονδύλι να ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι σύντομα θα οδηγηθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πρόταση του Υπουργείου Υγείας για αναθεώρηση του υφιστάμενου σχεδίου, η οποία προβλέπει την αύξηση των επιχορηγούμενων προσπαθειών από τέσσερις σε πέντε.

Η πρόταση προβλέπει, επίσης τη διατήρηση της επιχορήγησης στα €4.500 για κάθε προσπάθεια, χωρίς τις μειώσεις που εφαρμόζονται σήμερα στις επόμενες προσπάθειες, ώστε το ποσό της κρατικής στήριξης να παραμένει σταθερό.

Το θέμα της αναθεώρησης του σχεδίου επιδότησης υπογονιμότητας είχε θέσει κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Βουλευτής ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ζητώντας αύξηση της οικονομικής στήριξης και διεύρυνση του αριθμού των επιδοτούμενων προσπαθειών από τέσσερις σε πέντε.

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