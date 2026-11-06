Απειλή βόμβας σε πτήση προς Λάρνακα: Προσγειώθηκε με ασφάλεια, λήφθηκαν προληπτικά μέτρα

"Σε κάθε περίπτωση, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων καθιερωμένων διαδικασιών ασφαλείας", είπαν οι ίδιες πηγές.

Νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι αρκετά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από και προς Πράγα και Σόφια δέχτηκαν απειλές.

Την Παρασκευή, τέσσερις πτήσεις που έφταναν στο αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από την Πράγα έγιναν στόχος νέων απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.

«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.