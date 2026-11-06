Συναγερμός στην Πάφο: Εξαφανίστηκε 82χρονη - Την ψάχνουν με ελικόπτερο και drones - Δείτε φωτογραφία - Μπορείτε να βοηθήσετε;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηλικιωμένη απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Γεροσκήπου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (6/11).

Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν μέλη της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, ενώ επιστρατεύτηκαν επίσης drones και ελικόπτερο της Αστυνομίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι έρευνες.

Οι προσπάθειες εντοπισμού της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αγωνία για την τύχη της 82χρονης να κορυφώνεται.

Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της Ανδρούλλας Γεωργίου, 82 ετών, η οποία απουσιάζει από την οικία της στη Γεροσκήπου, στην Πάφο, από τις 06/11/2026.

Η 82χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε τρικό και φούστα χρώματος μπεζ, κεφαλομάντηλο χρώματος άσπρου και κρατούσε καλάθι στα χέρια.