Η νέα «μόδα» στα παιδικά πάρτι της Λευκωσίας που διχάζει τους γονείς - Τι συμβαίνει;

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση πολίτη στα μέσα κοινωνικής δικτυωσης το τελευταίο διάστημα φαίνεται να κάνουν την εμφάνισή τους προσκλήσεις για παιδικά πάρτι που ακολουθούν τη λογική του λεγόμενου «drop off».

Πρόκειται για μια πρακτική κατά την οποία οι γονείς συνοδεύουν τα παιδιά τους στον χώρο της εκδήλωσης, τα αφήνουν εκεί και στη συνέχεια αποχωρούν, επιστρέφοντας για να τα παραλάβουν μετά το τέλος του πάρτι.

Στην ανάρτηση ο γονέας εκφράζει την απορία του για την συγκεκριμένη πρακτική και διερωτάται εάν συνδέεται με το αυξημένο κόστος ζωής.

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