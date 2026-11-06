Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι η Ευαγγελία - Πότε θα γίνει η κηδεία

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, και ώρα 10:30 π.μ., από τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν. Παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τη Φιλόπτωχο Αγίου Δομετίου.