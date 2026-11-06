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ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία: Νεκρός ναυτικός από πλήγμα σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο

 06.11.2026 - 16:39
Τραγωδία: Νεκρός ναυτικός από πλήγμα σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο

Τον θάνατο ενός ναυτικού από την έκρηξη που σημειώθηκε στο δεξαμενόπλοιο της ελληνικών συμφερόντων VELOS SAPPHIRE στον Περσικό Κόλπο επιβεβαίωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Velos Tankers Ltd., δίνοντας στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες πληροφορίες για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δεξαμενόπλοιο, με αριθμό IMO 9321201 και σημαία Νήσων Μάρσαλ, βρισκόταν εν πλω στις 01:15 τοπική ώρα, κατευθυνόμενο προς τη Σίτρα του Μπαχρέιν. Το πλοίο ταξίδευε χωρίς φορτίο, υπό έρμα, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πρυμναία πλευρά του.

Η διαχειρίστρια εταιρεία εκτιμά ότι η έκρηξη προκλήθηκε από πλήγμα μη αναγνωρισμένου βλήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η προέλευσή του.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ένας ναυτικός δηλώθηκε αγνοούμενος. Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος πάνω στο πλοίο. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τον θάνατό του, διευκρινίζοντας ότι οι συγγενείς του ενημερώθηκαν άμεσα. Δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, την οποία αντιμετώπισαν και κατέσβησαν οι ίδιοι οι ναυτικοί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν έχει διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ παραμένει άγνωστη η έκταση των ζημιών που έχει υποστεί το κύτος του δεξαμενόπλοιου.

Μετά το συμβάν και κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων Αρχών, το VELOS SAPPHIRE κατευθύνθηκε προς τον λιμένα Khalifa Bin Salman του Μπαχρέιν, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη στο πλήρωμα και να πραγματοποιηθεί προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της έκρηξης.

Η Velos Tankers Ltd. γνωστοποίησε ότι ενεργοποίησε αμέσως το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, ενημερώνοντας τις αρμόδιες Αρχές και τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τον πλοίαρχο, παρέχοντας κάθε αναγκαία βοήθεια για τη διαχείριση της κατάστασης.

Το θανατηφόρο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους για τα εμπορικά πλοία και τους ναυτικούς που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: protothema.gr

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