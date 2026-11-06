Απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο με προορισμό την Κύπρο: Τι αναφέρει η Αστυνομία για το περιστατικό

Ένα από τα αεροσκάφη είχε προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ενημερώθηκαν άμεσα και τέθηκαν σε επιφυλακή.

Το αεροσκάφος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας γύρω στις 2.00 μ.μ. και στάθμευσε σε απομονωμένο χώρο, όπου εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και μέτρα ασφαλείας.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Στις έρευνες και στα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν συμμετείχαν μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουργών και του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων της ΜΜΑΔ, καθώς και μέλη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων.