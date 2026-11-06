Θάνατος Στυλιανού: «Ο πατέρας του τον χτύπησε επειδή πέθανε ένα πρόβατο» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Κατά τη σημερινή διαδικασία κατέθεσαν η λοχίας Θ.Ν. και ο αστυφύλακας Χ.Τ., οι οποίοι αναφέρθηκαν σε περιστατικά που είχαν απασχολήσει την Αστυνομία το 2013 και αφορούσαν την οικογένεια του Στυλιανού.

Πριν από την ανάγνωση της γραπτής κατάθεσης της λοχία, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2020, ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα του Στυλιανού, Κωνσταντίνος Καζαντζής, έφερε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι η κατάθεση περιλάμβανε αναφορά σε προηγούμενη καταδίκη του πελάτη του, η οποία, κατά τη θέση του, ήταν άσχετη με την υπό εξέταση υπόθεση. Ανέφερε, επίσης, ότι τα γεγονότα για τα οποία αφορούσε η προηγούμενη καταδίκη είχαν ήδη τύχει εξέτασης από άλλο δικαστήριο.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι η προηγούμενη καταδίκη είχε ήδη τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου στη συγκεκριμένη υπόθεση, προσθέτοντας ότι ο πρώτος κατηγορούμενος προβάλλεται μέχρι στιγμής ως στοργικός πατέρας και μη κακοποιητικός, καθώς παρουσιάζεται ο καλός του χαρακτήρας. Υποστήριξε ότι η Κατηγορούσα Αρχή μπορεί να προσκομίσει μαρτυρία προς αντίκρουση τέτοιων ισχυρισμών, ενώ συμπλήρωσε ότι το Δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος ποια στοιχεία θα λάβει υπόψη του.

Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του συνηγόρου υπεράσπισης και έκανε δεκτή τη γραπτή κατάθεση της μάρτυρος, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων λόγω της αναφοράς σε προηγούμενη καταδίκη. Όπως ανέφερε, η παρουσίαση μαρτυρίας για προηγούμενες καταδίκες «δεν σημαίνει ότι οδηγεί το δίχως άλλο σε καταδίκη του κατηγορούμενου ούτε επηρεάζει το τεκμήριο αθωότητας».

Πρόσθεσε ότι «η σημασία των συγκεκριμένων ενδείξεων που δυνατόν να αποκομιστούν από προηγούμενες καταδίκες θα πρέπει να εξετάζεται στο σύνολο της μαρτυρίας που θα κατατεθεί στο δικαστήριο». «Επομένως θεωρώ ότι η κατάθεση της μάρτυρος θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και να αξιολογηθεί στο σύνολο των περιστάσεων», σημείωσε.

Ακολούθησε η κυρίως εξέταση της λοχία, η οποία υπηρετούσε κατά την περίοδο 2012-2014 στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου – Νήσου. Η ίδια ανέγνωσε την κατάθεσή της, στην οποία περιγράφεται καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του Στυλιανού στις 14 Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η μητέρα είχε μεταβεί στον αστυνομικό σταθμό μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της, συνοδευόμενη από λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), προκειμένου να καταγγείλει ότι την προηγούμενη ημέρα, στις 13 Μαΐου, ο σύζυγός της είχε χτυπήσει με το χέρι τον Στυλιανό στο πρόσωπο, ενώ βρίσκονταν στη φάρμα.

Όπως είχε αναφέρει, όταν η ίδια παρενέβη για να τον σταματήσει, ο σύζυγός της της επιτέθηκε και την τράβηξε από τα μαλλιά. Μετά το περιστατικό, ο Στυλιανός φέρεται να έφυγε με τα πόδια από τη φάρμα, ενώ ως αιτία για το χτύπημα του παιδιού η μητέρα είχε αναφέρει τον θάνατο ενός προβάτου.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, μετά την καταγγελία, ο Στυλιανός και η μητέρα του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Στον Στυλιανό διαπιστώθηκε «θλαστική εκχύμωση στην αριστερή παρειακή χώρα», ενώ στη μητέρα δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι μετά την καταγγελία κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης από τον Στυλιανό. Ωστόσο, όπως είπε, η μητέρα αποφάσισε ότι το παιδί δεν θα έδινε κατάθεση, λέγοντας ότι «δεν θέλει να δημιουργήσει άλλα προβλήματα στον γιο της και είναι μια ψυχοφθόρα κατάσταση για το μωρό με το να θυμάται τι έγινε με τον παπά του». Εντούτοις, ο Στυλιανός προέβη τελικά σε οπτικογραφημένη κατάθεση στις 7 Ιουλίου 2013, έπειτα από γραπτή συγκατάθεση λειτουργού των ΥΚΕ.

Η μάρτυρας ανέφερε, επίσης, ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2014 ο πατέρας καταδικάστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με τριετή αναστολή, για επίθεση κατά του ανηλίκου, ενώ η μητέρα απέσυρε το δικό της παράπονο εναντίον του.

Σε ερώτηση της εκπροσώπου της Κατηγορούσας Αρχής σχετικά με τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης για οπτικογραφημένη κατάθεση παιδιού, η μάρτυρας ανέφερε ότι, σε περίπτωση που οι γονείς δεν δίνουν τη συγκατάθεσή τους, αυτή μπορεί να ληφθεί από τις ΥΚΕ.

Κατά την αντεξέτασή της από τον κ. Καζαντζή, η μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν ήταν παρούσα κατά τη λήψη της οπτικογραφημένης κατάθεσης του Στυλιανού. Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε στη μάρτυρα ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει κατά πόσον η μητέρα είχε δώσει προφορική συγκατάθεση για τη λήψη της κατάθεσης, με τη μάρτυρα να αναφέρει ότι είχε δοθεί γραπτή συγκατάθεση από τις ΥΚΕ.

Σε ερώτηση γιατί δεν είχε συλληφθεί ο πατέρας, η λοχίας ανέφερε ότι είχε ληφθεί ανακριτική κατάθεση και ότι αυτός είχε οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, όπου του επιβλήθηκε ποινή. Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε στη μάρτυρα τη θέση ότι, εάν η Αστυνομία θεωρούσε την υπόθεση επικίνδυνη και ότι η οικογένεια κινδύνευε από τον πατέρα, θα προχωρούσε στη σύλληψή του, με τη μάρτυρα να απαντά ότι είχαν ακολουθηθεί οι οδηγίες που είχαν δοθεί από τον υπεύθυνο.

Αντεξεταζόμενη από τον συνήγορο υπεράσπισης της δεύτερης κατηγορουμένης, μητέρας του Στυλιανού, Άγγελο Ιωάννου, η μάρτυρας διευκρίνισε ότι η προώθηση της υπόθεσης για ποινική δίωξη βασίστηκε τόσο στην κατάθεση της μητέρας όσο και σε εκείνη του ίδιου του Στυλιανού. Σε σχέση με το ζήτημα της συγκατάθεσης, ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, πριν από τη λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης πρέπει να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση σε συγκεκριμένο έντυπο της Αστυνομίας.

Ακολούθως κατέθεσε ο αστυφύλακας Χ.Τ., ο οποίος υπηρετούσε το 2013 στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς.

Σύμφωνα με τη γραπτή κατάθεσή του, στις 18 Οκτωβρίου 2013 είχε λάβει τηλεφωνική ενημέρωση από λειτουργό των ΥΚΕ, η οποία τον πληροφόρησε ότι η μητέρα του Στυλιανού είχε επικοινωνήσει μαζί της και είχε εκφράσει φόβους για τη σωματική της ακεραιότητα, καθώς ο «πρώην σύζυγός της», όπως τον αποκάλεσε, αναφερόμενη στον πατέρα του Στυλιανού, είχε επισκεφθεί το πατρικό της σπίτι στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου εκείνη την περίοδο διέμενε με τα παιδιά της.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο και συνομίλησαν με τη μητέρα, η οποία τους είπε ότι οι δυο τους συζητούσαν φιλικά και ότι, εάν χρειαζόταν οτιδήποτε από την Αστυνομία, θα επικοινωνούσε μαζί τους.

Κατά την αντεξέτασή του από τον κ. Καζαντζή, ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν θυμόταν εάν ο πατέρας βρισκόταν στο σπίτι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Συμφώνησε, επίσης, ότι δεν μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο η μητέρα να είχε πει ψέματα ότι ο πατέρας βρισκόταν εκεί.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Ιωάννου, ο αστυφύλακας ανέφερε ότι, επρόκειτο για το μοναδικό περιστατικό με το οποίο είχε ασχοληθεί σε σχέση με τη συγκεκριμένη οικογένεια, κατά την υπηρεσία του στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς. Πρόσθεσε ότι, μετά το περιστατικό, δεν υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία με τη μητέρα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στις 11:00.