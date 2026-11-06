Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦιντάν στα Κατεχόμενα: Συνάντησε Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν στα Κατεχόμενα: Συνάντησε Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου

 06.11.2026 - 17:24
Φιντάν στα Κατεχόμενα: Συνάντησε Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΕΕ και «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, και αυτή η συνάντηση, όπως και εκείνη με τον Τ/κ ηγέτη, ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις.

Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ τις δύο συναντήσεις, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η οποία επικαλείται διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση Φιντάν–Ερχιουρμάν συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας–κατεχομένων και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Χωρίς δηλώσεις ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν με τον «υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, η συνάντηση έγινε στο «υπεξ», άρχισε στις 16.00 και σε αυτή παρέστη και ο «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι.

Μεταδίδεται επίσης ότι ο κ. Φιντάν θα επιστρέψει λίγο αργότερα στην Άγκυρα. Στα κατεχόμενα ήρθε γύρω στη 1 το μεσημέρι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μικέλλης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Και όμως...κάτω από βενζινάδικο στη Λάρνακα βρίσκεται ο τάφος ενός Αγίου: Η άγνωστη ιστορία που έρχεται στο φως - Βίντεο
Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια: Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα
Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα
Τζόκερ: Έβαλε στην τσέπη 1 εκατομμύριο ευρώ - Πού παίχτηκε το τυχερό δελτίο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δύο σημαντικές εικόνες του 14ου αιώνα επέστρεψαν πίσω στην Κύπρο - Κλάπηκαν μετά την τουρκική εισβολή

 06.11.2026 - 17:21
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Το απόλυτο χάος στον αυτοκινητόδρομο μετά από τροχαίο – Δείτε πού

 06.11.2026 - 17:30
Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

  •  06.11.2026 - 06:21
GSI: NAVTEX και από Κύπρο και από Ελλάδα για τις έρευνες του καλωδίου

GSI: NAVTEX και από Κύπρο και από Ελλάδα για τις έρευνες του καλωδίου

  •  06.11.2026 - 17:54
VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

  •  06.11.2026 - 12:32
Απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο με προορισμό την Κύπρο: Τι αναφέρει η Αστυνομία για το περιστατικό

Απειλή για βόμβα σε αεροπλάνο με προορισμό την Κύπρο: Τι αναφέρει η Αστυνομία για το περιστατικό

  •  06.11.2026 - 17:02
Θάνατος Στυλιανού: «Ο πατέρας του τον χτύπησε επειδή πέθανε ένα πρόβατο» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Θάνατος Στυλιανού: «Ο πατέρας του τον χτύπησε επειδή πέθανε ένα πρόβατο» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες

  •  06.11.2026 - 16:41
Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

  •  06.11.2026 - 13:53
Συναγερμός στην Κύπρο για ενέσιμες αισθητικές θεραπείες: Τι διαφήμιζε στα social media o γιατρός που τσάκωσαν στο αεροδρόμιο

Συναγερμός στην Κύπρο για ενέσιμες αισθητικές θεραπείες: Τι διαφήμιζε στα social media o γιατρός που τσάκωσαν στο αεροδρόμιο

  •  06.11.2026 - 16:25
Μεσάνυχτα στην Πράσινη Γραμμή: Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και βαλίτσες κίνησαν υποψίες - Πέντε συλλήψεις

Μεσάνυχτα στην Πράσινη Γραμμή: Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και βαλίτσες κίνησαν υποψίες - Πέντε συλλήψεις

  •  06.11.2026 - 16:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα