Φιντάν στα Κατεχόμενα: Συνάντησε Ουστέλ και Ερτουγρούλογλου

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, και αυτή η συνάντηση, όπως και εκείνη με τον Τ/κ ηγέτη, ολοκληρώθηκε χωρίς δηλώσεις.

Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ τις δύο συναντήσεις, δημοσιεύοντας σχετικές φωτογραφίες, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, η οποία επικαλείται διπλωματικές πηγές, κατά τη συνάντηση Φιντάν–Ερχιουρμάν συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας–κατεχομένων και οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Χωρίς δηλώσεις ολοκληρώθηκε και η συνάντηση του Τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν με τον «υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, η συνάντηση έγινε στο «υπεξ», άρχισε στις 16.00 και σε αυτή παρέστη και ο «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Αλί Μουράτ Μπάστσιερι.

Μεταδίδεται επίσης ότι ο κ. Φιντάν θα επιστρέψει λίγο αργότερα στην Άγκυρα. Στα κατεχόμενα ήρθε γύρω στη 1 το μεσημέρι.