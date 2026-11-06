Χαλασμός Κυρίου: Προσοχή! - Έκλεισε δρόμος εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων

Προτρέπονται οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή, να χρησιμοποιούν εναλλακτικά δρομολόγια.

Η ενημέρωση αποτυπώνει την κατάσταση στο οδικό δίκτυο κατά τον χρόνο δημοσίευσής της. Λόγω της μεταβλητότας των καιρικών συνθηκών, η κατάσταση ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.