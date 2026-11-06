Νέος συναγερμός στην Ευρώπη: «Το ρολόι χτυπά αντίστροφα» - Απειλές και σε τηλεοπτικούς σταθμούς

Σύμφωνα με τις εταιρείες, προειδοποιήσεις εστάλησαν, μεταξύ άλλων, στον ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTE, στο βρετανικό δίκτυο Sky και στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Nova TV της Βουλγαρίας. Στη Γαλλία, το τηλεοπτικό κανάλι TF1 έπεσε επίσης θύμα ψευδούς απειλής για βόμβα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται σε συνέχεια ενός κύματος ψευδών απειλών για βόμβες, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει διαταραχή σε επιβατικές πτήσεις, από τη Σερβία έως τη Φινλανδία, την Ισπανία και άλλες χώρες, οδηγώντας σε αλλαγές πορείας, αναγκαστικές προσγειώσεις και ελέγχους ασφαλείας, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί εκρηκτικά.

Σημειώνονται επίσης εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας τις τελευταίες εβδομάδες για απάτες μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεπιθέσεων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

«Θέλουμε όλος ο κόσμος να μάθει για εμάς, γι' αυτό και ένα από τα μέλη μας τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριό σας», ανέφερε ένα από τα emails που έλαβαν το Nova και το RTE σήμερα. «Θα εκραγεί σε 45 λεπτά. Το ρολόι χτυπά αντίστροφα».

Emails με τίτλο: «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ»

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος κρύβεται πίσω από τις σημερινές ψευδείς απειλές.

Τα emails προς το ιρλανδικό RTE και το βουλγαρικό Nova έφεραν υπογραφή με το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ», ενώ στο κείμενο αναφερόταν ότι ο συντάκτης είναι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης που ευθύνεται για τις ψευδείς απειλές κατά αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα

«Όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος αυτού που περιμένει την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον», προσέθετε το μήνυμα.

Το επώνυμο που χρησιμοποίησε ο φερόμενος ως συντάκτης ταυτίζεται με αυτό του Γιούρι Αντρόποφ, πρώην γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο τίτλος του μηνύματος, «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ», παραπέμπει στον τίτλο μιας βιογραφίας του Αντρόποφ με τίτλο «Νέα Πρόκληση για τη Δύση» (New Challenge to the West).

Παραμένει ασαφές αν πρόκειται για ένδειξη ρωσικής εμπλοκής ή για μια προσπάθεια να στραφούν οι υποψίες προς τη Μόσχα. Απειλές που στάλθηκαν χθες στα αεροδρόμια της Ρώμης και της Σόφιας υπογράφονταν από τους «Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με πηγές και ΜΜΕ.

Η αστυνομία μετέβη στις εγκαταστάσεις του Nova στη Σόφια, οι οποίες εκκενώθηκαν, ελέγχθηκαν και κρίθηκαν ασφαλείς.

Σύμφωνα με τον σταθμό, η μετάδοση του προγράμματος δεν διακόπηκε και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις θέσεις τους. Το προσωπικό επέστρεψε και στις εγκαταστάσεις του RTE, αφού η αστυνομία ολοκλήρωσε έρευνα στα κτίρια, η οποία διήρκεσε περισσότερες από τρεις ώρες.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μιχόλ Μάρτιν δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Ευρώπη δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν οι απειλές κατά των αερομεταφορών και κατά των μέσων ενημέρωσης προέρχονται από μεμονωμένα άτομα ή αν αποτελούν μέρος μιας συντονισμένης επίθεσης.

«Αυτό καταδεικνύει πόσο σχετικά απλό μπορεί να είναι να προκληθεί αναστάτωση και να υπονομευθεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μέσω τέτοιου είδους αντισυμβατικών ενεργειών, οι οποίες αποσκοπούν στο να προκαλέσουν αναστάτωση, φόβο και άγχος», δήλωσε ο Μάρτιν στο ραδιόφωνο του RTE, λίγο αφότου τα ενημερωτικά προγράμματα επανήλθαν στον αέρα μέσω εξωτερικής μονάδας μετάδοσης.

«Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι», πρόσθεσε.

Η ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι είναι «πιθανό» οι απειλές για βόμβες με στόχο μέσα ενημέρωσης στη χώρα και σε επιβατικά αεροπλάνα στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες να είναι μέρος μιας «συντονισμένης εκστρατείας για την πρόκληση διαταραχής».

Το προσωπικό της εφημερίδας «Irish Independent» και των γραφείων των ραδιοφωνικών σταθμών «NewstalkFM» και «TodayFM» στο Δουβλίνο κλήθηκε επίσης να εγκαταλείψει τα κτίριά του.

Η απειλή εστάλη μέσω email από την ίδια οργάνωση που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το κύμα απειλών για βόμβες εναντίον επιβατικών πτήσεων που πλήττει όλη την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, δήλωσε δημοσιογράφος του RTE στον "αέρα", διαβάζοντας αποσπάσματα από το email.

Σε δήλωσή της, η «gardaí», η ιρλανδική αστυνομία, ανέφερε ότι «έχει λάβει γνώση απειλής που απευθύνθηκε σε μέσα ενημέρωσης εδώ και στην Ευρώπη».

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τα επηρεαζόμενα ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης και ότι οι απειλές θα διερευνηθούν

Δεκάδες υπάλληλοι της RTÉ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από τα κεντρικά γραφεία του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στο Ντόνιμπρουκ, ενώ η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες με σκύλους ανίχνευσης.

Ορισμένες ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές διακόπηκαν, καθώς ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας μεταπήδησε σε προηχογραφημένα προγράμματα κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, αλλά το RTÉ Radio 1 παραμένει στον αέρα, καθώς μεταδίδει από ένα όχημα του δελτίου ειδήσεων.

Επιστρέφοντας στο μικρόφωνό της στο NewstalkFM, η παρουσιάστρια Κλερ Μπερν ενημέρωσε τους ακροατές ότι η απειλή που έλαβε ο σταθμός της κρίθηκε ψευδής.

«Όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης στην Ιρλανδία σήμερα, μας συμβουλεύτηκαν να εγκαταλείψουμε το κτίριο μετά από ένα μήνυμα που λάβαμε.

«Είμαστε σε επαφή με την αστυνομία – όλοι έχουν φύγει. Μας ενημέρωσαν ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στο κτίριο και ότι η προειδοποίηση αυτή ήταν ψευδής»

Ο βρετανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Sky δηλώνει ότι δέχθηκε απειλή για την ασφάλειά του

Λίγες ώρες αφότου ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE εκκένωσε το κτίριό του έπειτα από απειλή για βόμβα, ακολούθησε ανακοίνωση του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου Sky ότι και αυτός δέχθηκε απειλή για την ασφάλειά του.

«Το Sky είναι ένας από τους αρκετούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που δέχθηκε απειλή κατά της ασφάλειάς τους», ανακοίνωσε ο όμιλος την οποία ανέγνωσε παρουσιαστής στο Sky News.

«Προβήκαμε σε αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας και ενημερώσαμε τις αρμόδιες αρχές. Η ασφάλεια των συναδέλφων μας αποτελεί την πρωταρχική μας μέριμνα και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία του προσωπικού και των δραστηριοτήτων μας. Δεν θα ήταν σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή».

Πηγή: protothema.gr