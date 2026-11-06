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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκαλεί η Τουρκία: Εξέδωσε αντι-NAVTEX για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

 06.11.2026 - 18:23
Προκαλεί η Τουρκία: Εξέδωσε αντι-NAVTEX για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Νέα αντι-NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκδίδει ναυτικές οδηγίες για θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία η Άγκυρα θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Η τουρκική NAVTEX με αριθμό 1100/26, που εκδόθηκε στις 6 Νοεμβρίου από τον σταθμό της Αττάλειας, αποτελεί απάντηση στην κυπριακή NAVTEX MA86-337/26, η οποία αφορά γεωφυσικές έρευνες του ερευνητικού σκάφους «Kobi Ruegg» για το έργο υποθαλάσσιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου East to Med Corridor (EMC), που συνδέει τη Σαουδική Αραβία με την Ελλάδα.

Οι έρευνες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η περιοχή βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας»

Στην αντι-NAVTEX, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η κυπριακή οδηγία εκδόθηκε από «μη εξουσιοδοτημένο σταθμό» και ότι η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή εμπίπτει στη ζώνη αρμοδιότητας της τουρκικής υπηρεσίας NAVTEX.

Παράλληλα, επικαλείται τις συντεταγμένες των εξωτερικών ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτές γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο A/74/757.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ονομασία «Κύπρος», την οποία χρησιμοποιεί η κυπριακή NAVTEX.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η «Κύπρος» που αναφέρεται στη ναυτική οδηγία δεν ταυτίζεται με το κράτος που ιδρύθηκε το 1960.

Δηλώνει επίσης ότι η χρήση της συγκεκριμένης ονομασίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, ούτε να θίξει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960.

Σε ιδιαίτερα κατηγορηματική διατύπωση, η τουρκική NAVTEX αναφέρει: «Οι προσπάθειες της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου να νομιμοποιήσει τις παράνομες διεκδικήσεις της μέσω της NAVTEX MA86-337/26 είναι άκυρες και δεν έχουν γίνει ούτε πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».

Η τουρκική αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 16 Νοεμβρίου 2026.

Με τη νέα αυτή κίνηση, η Άγκυρα επαναφέρει τις πάγιες θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας τόσο την αρμοδιότητα της Λευκωσίας στην επίμαχη περιοχή όσο και τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί τα σχετικά δικαιώματα χωρίς τουρκικές αντιρρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

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