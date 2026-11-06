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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μου έδωσαν τη σορό άλλου ανθρώπου» - Σοβαρές καταγγελίες πατέρα θύματος στο ναυάγιο της Κερύνειας

 06.11.2026 - 19:13
«Μου έδωσαν τη σορό άλλου ανθρώπου» - Σοβαρές καταγγελίες πατέρα θύματος στο ναυάγιο της Κερύνειας

Ανανεώθηκε για ακόμη 7 ημέρες η κράτηση των εννέα υπόπτων για το ναυάγιο της 30ης Αυγούστου ενώ η «αστυνομία» ανέφερε στο «επαρχιακό δικαστήριο» Κερύνειας ότι έχει εξεταστεί κατά το διάστημα 59 ημερών τα δεδομένα VDR (Καταγραφέας δεδομένων ταξιδιού) και χρειάζεται άλλες 9 ημέρες για την εξέτασή τους.

Εξασφάλισαν επίσης περίπου 2.000 σελίδες εγγράφων από την Türk Loydu, την εταιρεία που ενέκρινε την ακαταλληλότητα του πλοίου που βυθίστηκε.

Όπως επίσης αναφέρθηκε στο «δικαστήριο», συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενώ η «διοίκηση δυνάμεων ασφαλείας» πραγματοποιεί πτήσεις δύο φορές την εβδομάδα, τόσο ημέρα όσο και νύχτα, ομάδες της «αστυνομίας» συνεχίζουν επίσης τις έρευνες κατά μήκος των ακτών καθημερινά για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοουμένου (ΣΣ: πρόκειται για ένα τρίχρονο κοριτσάκι).

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι, σύμφωνα με την απάντηση που ήρθε από την Türk Loydu, θα εξεταστούν οι ευθύνες των υπευθύνων του πλοίου. Μετά τον προσδιορισμό των καθηκόντων του πληρώματος και την εξέταση των διεθνών πιστοποιητικών τους, θα αποσαφηνιστεί για ποια αδικήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνοι οι ύποπτοι.

Αναφέρθηκε ότι τα έγγραφα που έλαβε το προσωπικό του πλοίου θα εξεταστούν στο πλαίσιο των βασικών συμβάσεων και τα υφιστάμενα έγγραφα θα συγκριθούν με τα συμβάντα που έλαβαν χώρα και τις καταθέσεις που ελήφθησαν. Σημειώθηκε ότι, μετά από αυτούς τους ελέγχους, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του πληρώματος θα συγκριθούν και οι κατηγορίες εναντίον των υπόπτων θα διαμορφωθούν ανάλογα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, η οποία συνεχίζεται εδώ και 11 συνεδριάσεις, οι έρευνες δεν διεξήχθησαν από τους απαραίτητους ειδικούς. Υποστηρίζοντας ότι η έρευνα που διεξήχθη μέχρι στιγμής δεν αποκάλυψε την αιτία βύθισης του πλοίου, ο δικηγόρος δήλωσε ότι τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα έγκρισης κλάσης που εκδόθηκαν από την Türk Loydu παραδόθηκαν στην «αστυνομία» από την αρχή της έρευνας αλλά δεν εξετάστηκαν.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι υπάρχει μια έκθεση που δείχνει ποια ήταν η αιτία της βύθισης του πλοίου, αλλά ούτε αυτή η έκθεση εξετάστηκε. Όλοι οι ναυτικοί διαθέτουν ναυτικό φυλλάδιο και το πλήρωμα διέθετε τα κατάλληλα προσόντα για να εκτελέσει τα καθήκοντά του, πρόσθεσε.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι στις 27 Ιουνίου, ένα άτομο από το «τμήμα λιμένων» πραγματοποίησε επιθεώρηση στο πλοίο. Υποστήριξε επίσης ότι στις 30 Αυγούστου το VDR λειτουργούσε και δήλωσε ότι η υποπλοίαρχος ανέφερε ότι η συσκευή ήταν σε κατάσταση λειτουργίας και ενημέρωσε σχετικά όλο το πλήρωμα.

Στο μεταξύ, η ηλεκτρονική Οζγκιούρ με τίτλο «Μου έδωσαν τη σορό άλλου ανθρώπου λέγοντας ότι είναι ο γιος μου» γράφει ότι ο Γκιοκμέν Γκιονούλ, πατέρας του 20χρονου φοιτητή Οζγκιούρ Γκιονούλ, που πνίγηκε στο ναυάγιο της 30ης Αυγούστου και η σορός του ανευρέθη 35 ημέρες μετά την τραγωδία, στις 4 Οκτωβρίου, επέστρεψε στην Κύπρο επειδή η σορός που του παραδόθηκε από τις αρχές του ψευδοκράτους δεν ανήκει στον γιο του. Να σημειωθεί ότι η ταφή έγινε στην Μερσίνη.

Ο Γκιονούλ εξήγησε στην Οζγκιούρ ότι κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των σορών, λόγω της μεγάλης αλλοίωσης του σώματος, είχε συσταθεί στις οικογένειες να μην κοιτάξουν, αλλά ο ίδιος ήθελε να κοιτάξει και είδε ορισμένα σημεία που ήταν ακέραια. Επειδή δεν ήταν δυνατή η αναγνώριση προσώπου και είχε αμφιβολίες, ο πατέρας πήγε στην «αστυνομία» του ψευδοκράτους και ζήτησε να δει τις φωτογραφίες της σορού που υποτίθεται ότι ανήκε στον γιο του, οι οποίες και του δόθηκαν.

Διαπίστωσε ότι η σορός που του παραδόθηκε διέφερε σημαντικά από τη σορό στις φωτογραφίες. Ο Γκιονούλ, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για εκταφή στην Τουρκία μέσω της μεσολάβησης της τουρκικής «πρεσβείας» στα κατεχόμενα, δήλωσε: «Η σορός στις φωτογραφίες που μου έδειξαν δεν είναι η ίδια με τη σορό που μου δόθηκε. Πώς γίνεται αυτό; Είπαν "επειδή έτσι κι αλλιώς κανείς δεν κοιτάζει, ας δώσουμε όποιον τύχει;" Θα ανοίξει ο τάφος και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Ο πατέρας ζήτησε να διευκρινιστούν τα ερωτήματα που αφορούν την ταυτοποίηση και τη διαδικασία παράδοσης των λειψάνων καθώς είχε γίνει εξέταση DNA και στις 6 Οκτωβρίου του παρέδωσαν τη σορό λέγοντάς του ότι ανήκει στο γιο του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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