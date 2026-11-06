Ηλεκτρική διασύνδεση: «Πρόσθετα δεδομένα για τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου» - Η κοινή ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και GSI

Ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ και της GSI Α.Ε. αναφέρει ότι οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διενέργεια ερευνών βυθού από το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Οι έρευνες, προσθέτουν, εντάσσονται στις συνεχιζόμενες τεχνικές εργασίες για την ανάπτυξη του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και θα παράσχουν πρόσθετα δεδομένα που απαιτούνται για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.