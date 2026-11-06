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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλεκτρική διασύνδεση: «Πρόσθετα δεδομένα για τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου» - Η κοινή ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και GSI

 06.11.2026 - 20:14
Ηλεκτρική διασύνδεση: «Πρόσθετα δεδομένα για τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου» - Η κοινή ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και GSI

Πρόσθετα δεδομένα για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, θα παράσχουν οι έρευνες του πλοίου Abeille Marengo, όπως αναφέρει ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και η Great Sea Interconnector Α.Ε. (GSI) 

Ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ και της GSI Α.Ε. αναφέρει ότι οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές εξέδωσαν τις σχετικές αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διενέργεια ερευνών βυθού από το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

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Οι έρευνες, προσθέτουν, εντάσσονται στις συνεχιζόμενες τεχνικές εργασίες για την ανάπτυξη του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, και θα παράσχουν πρόσθετα δεδομένα που απαιτούνται για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.

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