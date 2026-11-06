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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

GSI: Εκδόθηκε NAVTEX για τις έρευνες του καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου

 06.11.2026 - 16:48
GSI: Εκδόθηκε NAVTEX για τις έρευνες του καλωδίου Ελλάδας - Κύπρου

Η Ελλάδα εξέδωσε την Παρασκευή αγγελία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου για τον GSI.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, αναφέρεται, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου.

Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.

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