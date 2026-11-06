Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑσθενείς που ταξιδεύουν για θεραπεία στο εξωτερικό: Τι αλλάζει με τα έξοδα, τα αεροπορικά και την οικονομική στήριξη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ασθενείς που ταξιδεύουν για θεραπεία στο εξωτερικό: Τι αλλάζει με τα έξοδα, τα αεροπορικά και την οικονομική στήριξη

 06.11.2026 - 15:59
Ασθενείς που ταξιδεύουν για θεραπεία στο εξωτερικό: Τι αλλάζει με τα έξοδα, τα αεροπορικά και την οικονομική στήριξη

Το ενδεχόμενο απόκτησης ειδικού αεροσκάφους για την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών ασθενών, καθώς και η αναθεώρηση του σχεδίου οικονομικής στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, βρίσκονται υπό αξιολόγηση από το Υπουργείο Υγείας.

Απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2027, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το ζήτημα των αεροδιακομιδών βρίσκεται υπό εξέταση, περιλαμβανομένου του ενδεχομένου απόκτησης ειδικού αεροσκάφους.

Όπως διευκρίνισε, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την καταγραφή των πραγματικών αναγκών και του αριθμού των ασθενών που χρειάζονται μεταφορά στο εξωτερικό.

Το θέμα είχε θέσει η βουλευτής του ΔΗΣ, Σάβια Ορφανίδου, ζητώντας διευκρινίσεις για την απόκτηση κρατικού μέσου αεροδιακομιδών.

Αναθεώρηση του σχεδίου στήριξης ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό

Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, ο Υπουργός συμφώνησε ότι όσοι έχουν ήδη λάβει επανειλημμένα θεραπεία από συγκεκριμένους γιατρούς του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη θεραπεία τους εκεί.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη ιατρική τεκμηρίωση ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν μπορεί να προσφερθεί στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στην αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδίου οικονομικής στήριξης των οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι εξετάζεται η αναθεώρησή του, περιλαμβανομένης της δυνατότητας συνέχισης της στήριξης και για οικογένειες με εισοδήματα πέραν των 100.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται επίσης η δυνατότητα προκαταβολικής κάλυψης μέρους των εξόδων, ώστε να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποζημίωσης.

Μεταξύ των επιλογών που αξιολογούνται περιλαμβάνονται η διευθέτηση των αεροπορικών εισιτηρίων μέσω συγκεκριμένων ταξιδιωτικών πρακτόρων, καθώς και η κάλυψη μέρους των εξόδων των πρώτων ημερών παραμονής στο εξωτερικό.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης ρύθμισης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους.

Το ζήτημα της στήριξης των οικογενειών είχε θέσει και ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ανδρέας Αποστόλου, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα προκαταβολικής καταβολής μέρους των εξόδων, καθώς και η δημιουργία ενός ευρύτερου σχεδίου συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών και των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, για την αντιμετώπιση των εργασιακών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αυτές.

Ο κ. Αποστόλου είχε επισημάνει την ανάγκη συνολικότερης στήριξης των οικογενειών, ιδιαίτερα όσων μεταβαίνουν στο εξωτερικό για τη θεραπεία παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Μικέλλης – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Και όμως...κάτω από βενζινάδικο στη Λάρνακα βρίσκεται ο τάφος ενός Αγίου: Η άγνωστη ιστορία που έρχεται στο φως - Βίντεο
Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια: Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα
Νέες χρεώσεις σε Temu και Shein: Οι κινήσεις που μπορούν να σας γλιτώσουν χρήματα
Τζόκερ: Έβαλε στην τσέπη 1 εκατομμύριο ευρώ - Πού παίχτηκε το τυχερό δελτίο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χαλασμός Κυρίου: Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

 06.11.2026 - 15:45
Επόμενο άρθρο

Σπάνια φωτογραφία από τα παλιά: Ο αγαπημένος σκαρπάρης της Λευκωσίας - Τον αναγνωρίζετε ;

 06.11.2026 - 15:57
Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Με το Κυπριακό να βρίσκεται σε μια νέα περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, η σημερινή παράνομη επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα, αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Μία μόλις εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση των δύο ηγετών με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η Άγκυρα καλείται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, απέναντι στις τελευταίες προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

Κυπριακό: Ο Φιντάν στα κατεχόμενα, για να δώσει τη γραμμή της Άγκυρας-Ο Ερχιουρμάν αναμένει οδηγίες, στο τραπέζι τέσσερα οδοφράγματα και αποναρκοθέτηση

  •  06.11.2026 - 06:21
Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

Επιχείρηση «ΠΛΕΓΜΑ»: Εξαρθρώθηκε σε μεγάλο βαθμό το κύκλωμα - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

  •  06.11.2026 - 13:01
VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

VIDEO - Απόπειρα φόνου στην Πάφο: Στο κάδρο και φρουροί ασφαλείας – Τι αποκαλύπτεται για το θύμα και το συγκρότημα

  •  06.11.2026 - 12:32
Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

Απειλές για βόμβες: Με κατεύθυνση προς Κύπρο η μια πτήση

  •  06.11.2026 - 14:30
Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

Θανάσης Νικολάου: Καταγγέλλει χλευασμούς με απειλητικές διαθέσεις η οικογένεια - Ζήτησε αστυνομική προστασία

  •  06.11.2026 - 13:53
«Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ο 44χρονος» - Η ένορκη δήλωση 77χρονου και το «όχι» του Κακουργιοδικείου

«Δεν εμπλέκεται στην υπόθεση ο 44χρονος» - Η ένορκη δήλωση 77χρονου και το «όχι» του Κακουργιοδικείου

  •  06.11.2026 - 13:26
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει εναλλάξ η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνει εναλλάξ η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου – Πότε και πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

  •  06.11.2026 - 13:00
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Κύπρο: Βροχές και χαλάζι σαρώνουν περιοχές - Δείτε τα βίντεο

  •  06.11.2026 - 13:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα