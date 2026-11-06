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ΔΙΕΘΝΗ

Πυρετός διαβουλεύσεων στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου και η σύζυγός του πιέζουν τους Υπερορθόδοξους να τον στηρίξουν

 06.11.2026 - 16:22
Πυρετός διαβουλεύσεων στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου και η σύζυγός του πιέζουν τους Υπερορθόδοξους να τον στηρίξουν

Έντονες πιέσεις προς τα ανώτερα στελέχη του Ενωμένου Τοραϊκού Ιουδαϊσμού (United Torah Judaism) φέρεται να ασκεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη συμμετοχή του υπερορθόδοξου κόμματος σε κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, ο οποίος έδειξε διάθεση υποχώρησης από τις κόκκινες γραμμές του για να συνεργαστεί μαζί τους.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 13, το οποίο μετέδωσε πρώτο τις σχετικές πληροφορίες, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες μεγάλης διάρκειας με κορυφαία στελέχη του κόμματος, ενώ στις συζητήσεις συμμετείχε και η σύζυγός του, Σάρα Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την επιθυμία του να επαναδιαμορφώσει την πολιτική συνεργασία με τον Ενωμένο Τοραϊκό Ιουδαϊσμό, επιδιώκοντας να διατηρήσει το κόμμα στον δικό του πολιτικό χώρο.

Ωστόσο, η απάντηση των εκπροσώπων του υπερορθόδοξου κόμματος δεν ήταν δεσμευτική.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τα στελέχη του απάντησαν ότι θα «περιμένουν τις οδηγίες των ραβίνων», προσθέτοντας πως «η κατάσταση δεν επιτρέπει κάτι διαφορετικό».

Οι διαβουλεύσεις με τον Χέρτσογκ

Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν χθες οι διαβουλεύσεις των πολιτικών κομμάτων με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για την ανάθεση εντολής σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Πρώτοι προσήλθαν οι εκπρόσωποι του Ενωμένου Τοραϊκού Ιουδαϊσμού των επτά εδρών στην Κνεσέτ, οι οποίοι ενημέρωσαν τον πρόεδρο ότι δεν πρόκειται να προτείνουν κάποιον υποψήφιο για την πρωθυπουργία, σε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς μέχρι πρότινος και για πολλά χρόνια, αποτελούσαν έναν από τους πιο πιστούς και σταθερούς συμμάχους του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ακολούθησαν οι εκπρόσωποι του κόμματος Otzma Yehudit του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, οι οποίοι εισηγήθηκαν να αναλάβει την εντολή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των Δημοκρατικών και του κόμματος «Ενότητα» (Unity) τάχθηκαν υπέρ του Γκάντι Αϊζενκοτ 

Τον Αϊζενκοτ πρότειναν επίσης οι εκπρόσωποι του Ra'am και της Κοινής Λίστας, των δύο αραβικών πολιτικών σχηματισμών 

Ο επικεφαλής του Ra'am, Μανσούρ Αμπάς, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι δυνατόν να σχηματιστεί μια καλύτερη κυβέρνηση από την κυβέρνηση εκείνων που αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους».

Η παρέμβαση Χέρτσογκ προς τη Μίρι Ρεγκέβ

Στο τέλος του κύκλου των διαβουλεύσεων προσήλθαν οι εκπρόσωποι των δύο μεγάλων κομμάτων, του Yashar του Γκάντι Αϊζενκοτ και του Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την αντιπροσωπεία του Λικούντ, ο πρόεδρος Χέρτσογκ απευθύνθηκε στην υπουργό Μίρι Ρεγκέβ, επισημαίνοντας την αντίφαση ανάμεσα στις εκκλήσεις για πολιτική ενότητα και στη ρητορική που χρησιμοποιείται εναντίον του Αϊζενκοτ. «Δεν μπορείτε να καλείτε σε ενότητα και, από την άλλη πλευρά, να λέτε στον Αϊζενκοτ ότι είναι "είτε η Δεξιά είτε η Παλαιστίνη"», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος.

Μετά το τέλος των διαβουλεύσεων, ο Χέρτσογκ γνωστοποίησε πως την Κυριακή θα ανακοινώσει σε ποιον θα αναθέσει το χρίσμα σχηματισμού κυβέρνησης.

Πηγή: protothema.gr

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