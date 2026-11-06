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ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός στην Κύπρο για ενέσιμες αισθητικές θεραπείες: Τι διαφήμιζε στα social media o γιατρός που τσάκωσαν στο αεροδρόμιο

 06.11.2026 - 16:25
Συναγερμός στην Κύπρο για ενέσιμες αισθητικές θεραπείες: Τι διαφήμιζε στα social media o γιατρός που τσάκωσαν στο αεροδρόμιο

Έξαρση στην εισαγωγή μη αδειοδοτημένων ενέσιμων σκευασμάτων για αισθητικές επεμβάσεις παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή η Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου, σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στη βάση πληροφοριών, υποψιών ή καταγγελιών. Τόνισε παράλληλα ότι οι επιθεωρητές φαρμακοποιοί δεν είναι αστυνομικοί και ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους παρέχει η νομοθεσία.

Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση εντοπισμού μη αδειοδοτημένων ενέσιμων σκευασμάτων στις αποσκευές επιβάτη στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η κ. Παναγιωτοπούλου ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο διαφήμιζε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την άφιξή του στην Κύπρο για τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων, καλώντας το κοινό να κλείσει ραντεβού.

Εξήγησε ότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος όλων των επιβατών και πως, όταν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες ή υποψίες, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες προβαίνουν σε καταγγελίες προς το Τμήμα Τελωνείων, το οποίο προχωρεί σε ελέγχους αποσκευών και σε κατάσχεση τέτοιων προϊόντων, εφόσον εντοπιστούν.

Σε ό,τι αφορά τις επιθεωρήσεις σε ιατρεία και άλλα υποστατικά, ανέφερε ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι έπειτα από συγκεκριμένες καταγγελίες, καθώς δεν είναι δυνατόν να επιθεωρούνται όλα τα ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια και κομμωτήρια.

«Οι επιθεωρητές φαρμακοποιοί δεν είναι αστυνομικοί. Και θέλω να το τονίσω», είπε, διευκρινίζοντας ότι αποστολή τους είναι να διαπιστώνουν κατά πόσον τα φαρμακευτικά προϊόντα που εντοπίζονται είναι αδειοδοτημένα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημείωσε ότι η Αστυνομία και το Τμήμα Τελωνείων μπορούν, στο πλαίσιο των δικών τους ελέγχων, να ζητήσουν τη συνδρομή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών για την εξακρίβωση της αδειοδότησης προϊόντων.

«Δεν είναι δουλειά μας να μεταμφιεζόμαστε ή να κρυβόμαστε για να επιθεωρήσουμε κάτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επιθεωρητές πραγματοποιούν τους ελέγχους με τις υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Ερωτηθείσα κατά πόσον οι περιορισμοί στους ελέγχους οφείλονται στη νομοθεσία ή στην υποστελέχωση, απάντησε ότι πρόκειται «κυρίως για θέμα οργάνωσης», εξηγώντας ότι οι επιθεωρήσεις στα φαρμακεία και στις κλινικές που διατηρούν φαρμακεία είναι υποχρεωτικές, ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ακολουθούνται οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και οι καλές πρακτικές επιθεωρήσεων.

Αναφορικά με τις καταγγελίες, η κ. Παναγιωτοπούλου σημείωσε ότι αυτές μπορεί να προέρχονται από ανταγωνιστές επαγγελματίες και όχι απαραίτητα από πολίτες που έχουν υποβληθεί σε αισθητικές θεραπείες, εκτός εάν παρουσιαστούν παρενέργειες. Σε περίπτωση επιπλοκών που οδηγούν σε νοσηλεία, είπε, ενδέχεται να εμπλακούν η Αστυνομία και οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενα νομοθετικά κενά, ανέφερε ότι η νομοθεσία πρέπει να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι οι αισθητικές επεμβάσεις είναι πλέον πολύ πιο διαδεδομένες σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της νομοθεσίας απαιτεί διαδικασίες, όπως δημόσια διαβούλευση και ανάλυση αντικτύπου.

Καταλήγοντας, η Διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών κάλεσε τους πολίτες να απευθύνονται σε γιατρούς για αισθητικές θεραπείες και να ενημερώνονται για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, υπογραμμίζοντας ότι «ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ρωτήσει ποιο φαρμακευτικό προϊόν χρησιμοποιείται και κατά πόσον είναι αδειοδοτημένο».

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