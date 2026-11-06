Σπάνια φωτογραφία από τα παλιά: Ο αγαπημένος σκαρπάρης της Λευκωσίας - Τον αναγνωρίζετε ;

Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο που αναρτήθηκε στη σελίδα «Η Λευκωσία του Χτες» διακρίνεται ο Αντρέας Βασιλείου Τριμπούσης, γνωστός σκαρπάρης της περιοχής του Αγίου Αντωνίου, μέσα στο μικροσκοπικό του εργαστήρι στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση για περισσότερα από 50 χρόνια επιδιόρθωνε παπούτσια και τσάντες, εξυπηρετώντας γενιές κατοίκων της περιοχής.

Μια φωτογραφία που δεν αποτυπώνει απλώς έναν άνθρωπο στο εργαστήρι του, αλλά μια ολόκληρη εποχή που έφυγε, αφήνοντας πίσω της όμορφες αναμνήσεις.

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