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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα μέτρα από τον κατοχικό στρατό στη Λουρουτζίνα - Αντιδρούν οι κάτοικοι

 06.11.2026 - 18:15
Νέα μέτρα από τον κατοχικό στρατό στη Λουρουτζίνα - Αντιδρούν οι κάτοικοι

Νέα μέτρα εφάρμοσε ο τουρκικός στρατός στην κατεχόμενη Λουρουτζίνα για την αποτροπή του λαθρεμπορίου κρέατος, κάτι που οδήγησε σε αντιπαράθεση κατοίκων με στρατιώτες.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, οι κάτοικοι διαμαρτύρονται επειδή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα χωράφια και τους κήπους τους κι εξέφρασαν την οργή τους κλείνοντας τις εισόδους και τις εξόδους του χωριού.

Η απόφαση να απαιτείται άδεια για την είσοδο σε ορισμένες περιοχές ήταν ένα από τα μέτρα που εξόργισε τους κατοίκους της Λουρουτζίνας.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο με τρακτέρ που έχουν κλείσει δρόμους και διαπληκτισμών μεταξύ των οδηγών και του στρατού που τους ζητά να φύγουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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