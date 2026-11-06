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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Απόπειρα φόνου εναντίον επιχειρηματία: Νέα στοιχεία στο φως - Πού στρέφονται οι έρευνες

 06.11.2026 - 21:34
VIDEO: Απόπειρα φόνου εναντίον επιχειρηματία: Νέα στοιχεία στο φως - Πού στρέφονται οι έρευνες

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον 74χρονου επιχειρηματία ανάπτυξης γης στην Τρεμιθούσα , καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται δύο φρουροί ασφαλείας, ηλικίας 22 και 28 ετών.

Οι δύο Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου και της πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, ενώ το Δικαστήριο διέταξε την εξαήμερη κράτησή τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Omega, η υπόθεση αφορά επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, γύρω στις 16:00, έξω από συγκρότημα διαμερισμάτων στην Τρεμιθούσα, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 200 διαμερίσματα και ανεγέρθηκε από τον ίδιο τον 74χρονο επιχειρηματία.

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Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 74χρονος στην Αστυνομία, ενώ βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος, άγνωστος οδηγός φέρεται να επιχείρησε να τον παρασύρει με το όχημά του, χωρίς να το καταφέρει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός φέρεται να προσέκρουσε σκόπιμα στο αυτοκίνητο του επιχειρηματία, προκαλώντας του ζημιές, προτού εγκαταλείψει τη σκηνή. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως ανέφερε ο παραπονούμενος στους ανακριτές, αμέσως μετά την αποχώρηση του οχήματος, δύο πρόσωπα τον πλησίασαν και φέρονται να εκτόξευσαν εναντίον του καρέκλες, τραυματίζοντάς τον στα πόδια, στην πλάτη και στο κεφάλι. 

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη αιμάτωμα στο πίσω μέρος της κεφαλής, κάταγμα στη μύτη και εκδορές στα πόδια. Κρατήθηκε για νοσηλεία και έλαβε εξιτήριο χθες.

Στο Δικαστήριο οι δύο ύποπτοι 

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 22 και 28 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής τους, προκειμένου να διευκολυνθεί το ανακριτικό έργο.

Πίσω από την υπόθεση φαίνεται να υπάρχει και μια ευρύτερη αντιπαράθεση για τον έλεγχο και τη διαχείριση του συγκροτήματος διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη διαχείριση του χώρου έχει αναλάβει επενδυτική εταιρεία, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επιχειρηματία που ανέπτυξε το συγκρότημα. Η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ στον χώρο υπάρχει παρουσία φρουρών ασφαλείας που συνδέονται με τις δύο πλευρές.

Πληροφορίες του Omega αναφέρουν ότι υο συγκεκριμένο συγκρότημα είχε βρεθεί και πρόσφατα στο επίκεντρο άλλου περιστατικού, όταν κουκουλοφόρος εισήλθε στον χώρο και προκάλεσε υλικές ζημιές στην υποδοχή.

Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση, καθώς και τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Δείτε το ρεπορτάζ

 

 

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