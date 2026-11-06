Τραμπ: Απομάκρυνε τη προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς - «Πλήρωσε τα σπασμένα» της ήττας στις ενδιάμεσες

Η 69χρονη Γουάιλς θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της κυβέρνησης Τραμπ και πρόσωπο ιδιαίτερα κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Γουάιλς έκανε «εξαιρετική δουλειά» και θα μετακινηθεί στην «Πολιτική Οργάνωση Τραμπ». Ο Μίλερ θα αναλάβει άμεσα, ήδη κιόλας από τη Δευτέρα.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο Στίβεν Μίλερ, ο νυν αναπληρωτής προσωπάρχης και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους μου, θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής από τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026. Η Σούζι Γουάιλς, η οποία έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο, θα μετακινηθεί στην Πολιτική Υπηρεσία του Τραμπ. Θέλω να την ευχαριστήσω για την υπηρεσία της ως επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου — Έκανε εξαιρετική δουλειά!», έγραψε.

Όταν ρωτήθηκε προ ημερών αν η Γουάιλς θα μπορούσε να αντικατασταθεί σύντομα, ο Τραμπ απάντησε ότι οι πιθανότητες ήταν «μηδενικές». «Η Σούζι είναι εδώ και θα παραμείνει εδώ για πολύ καιρό», είπε.

Ταυτόχρονα, ήταν έντονη η φημολογία μετά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές ότι στελέχη από τον στενό κύκλο του προέδρου «θα πλήρωναν τα σπασμένα» της ήττας στο Κογκρέσο. Τα ρεπορτάζ των αμερικανικών ΜΜΕ ανέφεραν, εκτός από τη Γουάιλς, τα ονόματα του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αν και για διαφορετικούς λόγους.

Ο Μίλερ, ο οποίος θεωρείται ο αρχιτέκτονας της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, υπήρξε πιστός σύμμαχος του προέδρου και διετέλεσε ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Από την πλευρά της, η Γουάιλς σε δήλωσή της ανέφερε ότι η συμμετοχή της στην ομάδα του Τραμπ ήταν «η μεγαλύτερη τιμή της ζωής της».

«Είμαι πολύ περήφανη που συμμετείχα σε όσα καταφέραμε μαζί, από την εξασφάλιση των συνόρων μας και τη μείωση των φόρων έως την ενίσχυση της οικονομίας μας και την προτεραιότητα στην Αμερική», είπε. «Αν και ο ρόλος μου μπορεί να αλλάξει, η δέσμευσή μου προς τον πρόεδρο και την αποστολή δεν θα αλλάξει ποτέ».

Η Γουάιλς διαγνώστηκε πρόσφατα με καρκίνο. Τον Σεπτέμβριο, έξι μήνες μετά τη διάγνωσή της, ανακοίνωσε ότι η νόσος βρισκόταν σε ύφεση.

Πηγή: protothema.gr