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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βιολί του ο Φιντάν: «Συνύπαρξη δύο κρατών η πιο ρεαλιστική λύση»

 06.11.2026 - 21:48
Το βιολί του ο Φιντάν: «Συνύπαρξη δύο κρατών η πιο ρεαλιστική λύση»

Την πεποίθηση ότι η πιο ρεαλιστική λύση στο Κυπριακό έγκειται στη συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί και πως η αναγνώριση των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού «λαού» - της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του - αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για μια δίκαιη και διαρκή λύση, εκφράζει ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, στην πλατφόρμα Χ.

Σε ανάρτησή του απόψε με αφορμή την ολοκλήρωση της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησε στα κατεχόμενα, την οποία χαρακτήρισε εξαιρετικά παραγωγική, ο κ. Φιντάν έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ότι δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία του τουρκοκυπριακού «λαού».

Ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας να χτίσουν το δικό τους μέλλον με ελεύθερο, ασφαλή και ευημερούντα τρόπο», σημείωσε.

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να λάβει υπόψιν τις νόμιμες προσδοκίες των Τουρκοκυπρίων και τις υφιστάμενες πραγματικότητες στο νησί», πρόσθεσε.

«Η Τουρκία, σύμφωνα με το όραμα που για άλλη μια φορά εξέφρασε ο Πρόεδρός μας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού σε κάθε πλατφόρμα και να ενισχύει την αλληλεγγύη της με την τδβκ σε όλους τους τομείς», επεσήμανε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Ο Χακάν Φιντάν ευχαρίστησε «τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας για τη θερμή φιλοξενία τους» και τους συνεχάρη εκ των προτέρων για την 43η επέτειο από την ίδρυση της «τδβκ», στις 15 Νοεμβρίου.

Ανέφερε, ακόμη, ότι συναντήθηκε με τους Τουφάν Έρχιουρμαν, Ουνάλ Ουστέλ και Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, για να συζητήσουν τις «διμερείς σχέσεις και τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό».

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