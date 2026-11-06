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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπουργός Παιδείας: Στο Γερεβάν για ενίσχυση εκπαιδευτικής συνεργασίας

 06.11.2026 - 23:31
Υπουργός Παιδείας: Στο Γερεβάν για ενίσχυση εκπαιδευτικής συνεργασίας

Από σημαντικές επαφές και επισκέψεις σηματοδοτήθηκε η δεύτερη και τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής της στην Αρμενία, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι αυτές «επιβεβαιώνουν την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε περαιτέρω τους δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών».

Αναφερόμενη στη συνάντησή της με την Υπουργό Παιδείας, Επιστημών, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αρμενίας, Zhanna Andreasyan, η κ. Μιχαηλίδου κάνει λόγο για «μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για τις κοινές μας προτεραιότητες και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της νεολαίας».

«Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ των δύο Υπουργείων, το οποίο δημιουργεί ένα ενισχυμένο πλαίσιο συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών», προσθέτει.

«Κατά την επίσκεψή μας στο Εκπαιδευτικό Συγκρότημα «Hakob Kojoyan», είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος της Αρμενίας και προσεγγίσεις που προάγουν τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών», επισημαίνει η Υπουργός Παιδείας.

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επίσκεψή μου στο Κέντρο Δημιουργικών Τεχνολογιών «TUMO», έναν πρωτοποριακό χώρο μάθησης, όπου οι νέοι αναπτύσσουν ψηφιακές, τεχνολογικές και δημιουργικές δεξιότητες», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι «πρωτοβουλίες όπως αυτή αναδεικνύουν τη σημασία της καινοτομίας, της βιωματικής μάθησης και της δημιουργίας νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά».

«Στο Ινστιτούτο Αρχαίων Χειρογράφων «Matenadaran» γνωρίσαμε μια μοναδική πτυχή της πλούσιας ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς του αρμενικού λαού, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας και του πολιτισμού στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας», τονίζει.

«Ολοκληρώνουμε την επίσημη επίσκεψή με την πεποίθηση ότι η Κύπρος και η Αρμενία μπορούν να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς τους, μετατρέποντάς τους σε ουσιαστικές συνεργασίες με απτά αποτελέσματα για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους φοιτητές και τους νέους των δύο χωρών», υπογραμμίζει.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παιδεία, στη γνώση και στη νέα γενιά, χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας και κοινής προοπτικής», καταλήγει.

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