Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για τους Patriot: Μην αναβάλλετε τις παραδόσεις, κάθε ημέρα μετράει, η Ρωσία σχεδιάζει νέες επιθέσεις

«Έχουμε πλέον πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών ότι προετοιμάζεται νέα επίθεση, με στόχο τον ενεργειακό μας τομέα, τις γέφυρες στον Δνείπερο και τις πολιτικές υποδομές», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε ότι η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία και συνολικά οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν την απειλή και να προστατεύσουν τον πληθυσμό.

«Χρειαζόμαστε τους Patriot»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της ουκρανικής αεράμυνας, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες

«Χρειαζόμαστε πυραύλους αναχαίτισης για τα Patriot μας. Κάθε συμφωνία έχει σημασία και κάθε ημέρα μετράει όταν πρόκειται για τις παραδόσεις», τόνισε.

Στη συνέχεια απηύθυνε ευθεία έκκληση στους εταίρους της Ουκρανίας να μην καθυστερήσουν την αποστολή των απαραίτητων πυρομαχικών.

«Ζητάμε με μεγάλη επιμονή από τους εταίρους μας: Σας παρακαλούμε, μην αναβάλλετε τις παραδόσεις».

Προειδοποίηση προς τους πολίτες για πυραυλικές επιθέσεις

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της απειλής νέων πυραυλικών πληγμάτων.

«Σας παρακαλώ, να προσέχετε και να παραμείνετε ασφαλείς, δεδομένης της απειλής πυραυλικών επιθέσεων. Δόξα στην Ουκρανία!», ανέφερε.

Η προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου αναδεικνύει την ανησυχία του Κιέβου για νέα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων αεράμυνας προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες ενδεχόμενων επιθέσεων.

Πηγή: protothema.gr