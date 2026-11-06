Μουσιούττας: Στόχος η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου 2027

Στόχος της Κυβέρνησης παραμένει η εφαρμογή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2027, δήλωσε, σημειώνοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο οδεύει αυτές τις μέρες προς τη Βουλή.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την πρώτη ριζική αλλαγή του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση των συντάξεων, με έμφαση στις χαμηλότερες, καθώς και η αναγνώριση στη σύνταξη περιόδων που αφορούν τη φροντίδα παιδιών και συγγενικών προσώπων, την αναπηρία και τις σπουδές.

Παράλληλα, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι θα τερματιστεί ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα αρχίσει η σταδιακή αποπληρωμή του χρέους. Το αποθεματικό του Ταμείου ανέρχεται, όπως είπε, σε περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα πλεονάσματα θα επενδύονται υπό σύγχρονο και διαφανές πλαίσιο εποπτείας.

Πρόσθεσε ότι, μέσω κοινωνικού διαλόγου, προωθείται και η ενίσχυση του δεύτερου συνταξιοδοτικού πυλώνα, με επαγγελματικά σχέδια και ταμεία προνοίας, ώστε να παρέχεται συμπληρωματικό εισόδημα στους μελλοντικούς συνταξιούχους.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές πολιτικές, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και η ανθεκτική οικονομία επιτρέπουν επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία και το Κράτος Πρόνοιας. Έκανε, επίσης, αναφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2026, καθώς και στη μεταρρύθμιση της παιδείας.

Σε ό,τι αφορά την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, υπογράμμισε ότι η οικονομική ανθεκτικότητα, η αποτρεπτική ισχύς και ο σταθερός ευρωπαϊκός και δυτικός προσανατολισμός αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου διεθνώς.

Εξάλλου, ο κ. Μουσιούττας εξήρε τη δράση του Αθλητικού Σωματείου «Δάφνη» Τρούλλων, που ιδρύθηκε το 1952 και φέτος συμπληρώνει 74 χρόνια ζωής, καθώς και τη συμβολή των χορηγών στη στήριξη του αθλητισμού και της κοινότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα της «Δάφνης» και στη νέα ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης Catch and Serve, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα.

Ο Υπουργός εξήρε, τέλος, τον ρόλο των Τρούλλων ως ακριτικής κοινότητας, σημειώνοντας ότι η στήριξη των τοπικών σωματείων συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής ζωής και στη δημιουργία προοπτικών για τη νεότερη γενιά.