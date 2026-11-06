Δήλωνε ασθενής, για να πάει στο... MasterChef - Αντιμέτωπη με φυλάκιση δέκα ετών ουκρανή αξιωματικός

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα, όταν το Κρατικό Γραφείο Ερευνών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι γνωστοποίησε επισήμως στην εμπλεκόμενη αξιωματικό, ότι βρίσκεται υπό ποινική έρευνα. Πρόκειται για τη Βικτόρια Κουζνέτσοβα, η οποία είναι σμηναγός στην ουκρανική αεροπορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αξιωματικός φέρεται να εισέπραξε σχεδόν 250.000 γρίβνια σε μισθούς και επιδόματα, παρότι για μεγάλο διάστημα δεν βρισκόταν ούτε στη μονάδα της ούτε στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου εμφανιζόταν να νοσηλεύεται.

Νοσηλευόταν στα χαρτιά, μαγείρευε στην τηλεόραση

Η ιστορία αρχίζει τον Απρίλιο του 2025, όταν η Κουζνέτσοβα, στέλεχος της 15ης Μοίρας Αεροπορίας Μεταφορών της Ουκρανίας, εμφανίζεται επισήμως να νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Ντνίπρο.

Η νοσηλεία της, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ανακριτές, συνεχίστηκε μέχρι τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου. Ωστόσο, οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η αξιωματικός περνούσε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του διαστήματος εκτός νοσοκομείου.

Οι μετακινήσεις της καταγράφονται στο Κίεβο, στο Χάρκοβο και στην περιοχή της Οδησσού. Το πλέον ασυνήθιστο στοιχείο είναι ότι συμμετείχε στα γυρίσματα του 16ου κύκλου του ουκρανικού MasterChef, τα οποία πραγματοποιούνταν στο Κίεβο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που είχε παρουσιαστεί τον Μάρτιο, η αξιωματικός φέρεται να συμμετείχε στις τηλεοπτικές δραστηριότητες από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 11 Αυγούστου 2025, ενώ εξακολουθούσε να εμφανίζεται στα υπηρεσιακά έγγραφα ως ασθενής που χρειαζόταν νοσηλεία.

Η στρατιωτική μονάδα της συνέχισε να καταβάλλει κανονικά αποδοχές, επιδόματα και πρόσθετες πληρωμές. Οι ανακριτές εκτιμούν ότι η ζημιά για το ουκρανικό Δημόσιο πλησιάζει τις 250.000 γρίβνια.

Την αναγνώρισαν από την τηλεόραση

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί αρκετούς μήνες πριν τη σημερινή ανακοίνωση των διωκτικών αρχών. Τον Μάρτιο του 2026, η 15η Μοίρα Αεροπορίας Μεταφορών επιβεβαίωσε δημόσια ότι η Βικτόρια Κουζνέτσοβα υπηρετούσε στις τάξεις της, παρά το γεγονός ότι στην τηλεοπτική εκπομπή παρουσιαζόταν ως πρώην στρατιωτικός.

Η στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι, μόλις κυκλοφόρησαν τα πρώτα διαφημιστικά βίντεο του MasterChef, διαπιστώθηκε η παρουσία της αξιωματικού στην εκπομπή και διατάχθηκε εσωτερική έρευνα. Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τη διοίκηση, ότι η Κουζνέτσοβα συμμετείχε ενεργά στα γυρίσματα, χωρίς να έχει ενημερώσει με τον προβλεπόμενο τρόπο τους ανωτέρους της.

Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στο Κρατικό Γραφείο Ερευνών, το οποίο ανέλαβε την ποινική διερεύνηση. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα είχε αρχίσει να προβάλλεται τον Αύγουστο του 2025 από το ουκρανικό κανάλι STB.

Έρευνα και στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Το ενδιαφέρον των ανακριτών δεν περιορίζεται στην αξιωματικό. Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε συνδρομή από προσωπικό του στρατιωτικού νοσοκομείου για την έκδοση εγγράφων, που βεβαίωναν ότι η γυναίκα νοσηλευόταν.

Η έρευνα προσπαθεί να εξακριβώσει εάν υπάλληλοι ή αξιωματούχοι του Νοσοκομείου γνώριζαν ότι η «ασθενής» απουσίαζε για μεγάλα διαστήματα και εάν συνέβαλαν στην συγκάλυψη της απουσίας.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε συγκεκριμένο μέλος του ιατρικού ή διοικητικού προσωπικού για την υπόθεση.

Αντιμέτωπη με 10 χρόνια φυλάκισης

Η Κουζνέτσοβα αντιμετωπίζει υποψίες για δύο σοβαρά αδικήματα του ουκρανικού Ποινικού Κώδικα. Το πρώτο αφορά την αποφυγή στρατιωτικής υπηρεσίας με εξαπάτηση σε περίοδο πολέμου και το δεύτερο αφορά απάτη που προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημιά.

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, εφόσον η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο και αποδειχθεί η ενοχή της, η αξιωματικός αντιμετωπίζει ενδεχόμενη ποινή φυλάκισης έως 10 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο, όταν η ιστορία είχε δημοσιοποιηθεί για πρώτη φορά, η ίδια είχε τοποθετηθεί μέσω Instagram, αναφέροντας ότι δεν είχε καταδικαστεί, ούτε βρισκόταν υπό αναζήτηση από τις αρχές. Η συγκεκριμένη δήλωση είχε γίνει πριν από τη σημερινή επίσημη γνωστοποίηση της ποινικής έρευνας.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικαστικής έρευνας και δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να διαπιστώνει ενοχή.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή εξελίσσεται σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία και αντιμετωπίζει διαρκείς ανάγκες σε στρατιωτικό προσωπικό. Το ζήτημα για τις ουκρανικές αρχές δεν είναι η συμμετοχή μιας στρατιωτικού σε τηλεοπτικό διαγωνισμό, αλλά η πιθανή εξαπάτηση του στρατού, η είσπραξη μισθού χωρίς να εργάζεται και η ενδεχόμενη συγκάλυψη από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Πηγή: protothema.gr