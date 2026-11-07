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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δύσκολες ώρες για αρχηγό κόμματος - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

 07.11.2026 - 15:47
Δύσκολες ώρες για αρχηγό κόμματος - Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του - Δείτε φωτογραφία

Δύσκολες ώρες βιώνει ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Φίλιππος Μιχαηλίδης, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει το 86ο έτος της ηλικίας του.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον πατέρα του με λόγια γεμάτα αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη.

Στο μήνυμά του, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο πατέρας του στη ζωή της οικογένειας, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν άνθρωπο που δίδαξε στα παιδιά και τα εγγόνια του την αξία της αγάπης και της ανθρώπινης προσφοράς.

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«Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία για έναν άνθρωπο να μεγαλώσει με αγάπη έχοντας γονείς δύο υπέροχους ανθρώπους. Παπά μου ήσουν αυτός που έμαθες τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου να λένε "σε αγαπώ", ήσουν φάρος αγάπης, ήσουν ο φίλος, ο προστάτης, ο δάσκαλος, ένας πραγματικός ΠΑΤΕΡΑΣ», έγραψε.

Ο επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ στάθηκε επίσης στις αρχές και τις αξίες που χαρακτήριζαν τον εκλιπόντα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην εντιμότητά του, στην προσήλωσή του στο δημόσιο καθήκον και στους δικαστικούς αγώνες που έδωσε για την προάσπιση της αξιοκρατίας στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πατέρας του θα γιόρταζε τα 86α γενέθλιά του σε μία εβδομάδα. Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, αντιμετώπιζε δύσκολες στιγμές, με τον ίδιο να περιγράφει την επιθυμία του να απαλλαγεί από τον πόνο.

«Σε μία εβδομάδα θα έκλεινες τα 86. Βιαζόσουν όμως να φύγεις. Ένιωθες να έρχεται το τέλος και ζητούσες τη λύτρωση από το κρεβάτι του πόνου. Λυτρώθηκες», σημείωσε.

Ξεχωριστή θέση στον αποχαιρετισμό του είχε και η αναφορά στη μητέρα του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο γονείς του βρίσκονται πλέον ξανά μαζί, ενωμένοι από την αγάπη που τους συνέδεε.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα τελευταίο μήνυμα αγάπης προς τους γονείς του:

«Θα σε αγαπώ πάντα. Θα σας αγαπώ και τους δύο πάντα. Καλό ταξίδι! Καλό παράδεισο».

 

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