Επιστολή προς Κυβέρνηση, Βουλή, συντεχνίες από εργαζόμενους αορίστου στα Υποστηρικτικά του Υπουργείου Παιδείας

Εξάλλου, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην προώθηση και συμπλήρωση των απαραίτητων ερωτηματολογίων προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να εξεταστούν οι περιπτώσεις των επηρεαζόμενων εργαζομένων, να υπάρξει καλή θέληση και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους εργαζομένους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Καλούν τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους Βουλευτές να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλία για την τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου με την προσθήκη ειδικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα καταβολής επιδόματος ανεργίας στους εργαζομένους αορίστου χρόνου των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων κατά την περίοδο που δεν παρέχεται εργασία.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις και νομοθετικές διαδικασίες, ζητούν να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα καταβολής προσωρινής οικονομικής στήριξης ή άλλης νόμιμης μεταβατικής διευθέτησης, ώστε να αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος των εργαζομένων.

Παράλληλα, ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα αναδρομικής οικονομικής αποκατάστασης για την περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι παρέμειναν χωρίς μισθό και χωρίς επίδομα ανεργίας.

Περαιτερω ζητούν να ενημερωθούν εάν υπάρχει πρόθεση για άμεση προώθηση των ερωτηματολογίων, πολιτική βούληση για νομοθετική τροποποίηση που θα επιτρέπει την καταβολή επιδόματος ανεργίας, εάν προτίθενται τα αρμόδια Υπουργεία να συνεργαστούν για μια προσωρινή οικονομική λύση κσι για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών.

Επίσης ζητούν να πραγματοποιηθεί κοινή συνάντηση εκπροσώπων των εργαζομένων, των συντεχνιών και των αρμόδιων Υπουργείων, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις και να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Επίσης προτείνουν όπως δοθεί γραπτή απάντηση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστολής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόθεση προώθησης των πιο πάνω προτάσεων ή εξεύρεσης λύσης, ζητούμε να μας δοθεί επίσημη, γραπτή και αιτιολογημένη απάντηση, αναφέρουν.