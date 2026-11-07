Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029

Η απόφαση λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Νοεμβρίου 2026, κατόπιν δύο προτάσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η χρηματοδότηση στοχεύει στην αντιμετώπιση πρακτικών και οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την οργάνωση των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων.

Βασική επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε μεγαλύτερες ποσότητες απορριμμάτων να οδηγούνται προς ανακύκλωση ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία, αντί να καταλήγουν σε χώρους ταφής.

Παράλληλα, η κρατική στήριξη επιδιώκει να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών κατά τη μεταβατική περίοδο, καθώς η μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων προϋποθέτει οργανωτικές αλλαγές και νέες υποδομές.

Πού θα διατεθούν τα €4,8 εκατομμύρια

Η χρηματοδότηση κατανέμεται σε δύο βασικούς άξονες, με το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων να κατευθύνεται στη διαχείριση οργανικών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, €1,5 εκατομμύριο προορίζεται για τη στήριξη των Κοινοτήτων και των Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων, με στόχο τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, όπου υπάρχει σχετική ανάγκη.

Η συγκεκριμένη ενίσχυση αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών ανακύκλωσης, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες.

Τα υπόλοιπα €3,3 εκατομμύρια, που αντιστοιχούν στο 68,75% της συνολικής χρηματοδότησης, θα διατεθούν για τη χωριστή συλλογή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων.

Πρόκειται για έναν τομέα που απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση, καθώς τα οργανικά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, προκειμένου να μπορούν να υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία.

Η κατανομή αυτή καταδεικνύει τη βαρύτητα που δίνεται στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της μετάβασης σε ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων.

Τι σημαίνει στην πράξη η χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων

Η χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων αφορά κυρίως τη διαλογή υπολειμμάτων τροφίμων και άλλων βιοαποδομήσιμων υλικών, τα οποία σήμερα συχνά καταλήγουν μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά σκουπίδια.

Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, φλούδες φρούτων και λαχανικών, υπολείμματα τροφίμων, κατακάθια καφέ και άλλα οργανικά υλικά, ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματος συλλογής.

Στην πράξη, η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σημαίνει ότι τα νοικοκυριά θα χρειάζεται να διαχωρίζουν τα οργανικά απόβλητα από τα υπόλοιπα απορρίμματά τους.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ειδικών κάδων ή άλλων συστημάτων χωριστής συλλογής που θα καθορίζονται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Η χωριστή συλλογή επιτρέπει την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων μέσω διαδικασιών όπως η κομποστοποίηση ή η αναερόβια χώνευση, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να παραχθούν χρήσιμα προϊόντα, όπως εδαφοβελτιωτικά υλικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή και η παραγωγή βιοαερίου.

Παράλληλα, η απομάκρυνση των οργανικών υλικών από τα σύμμεικτα απορρίμματα μπορεί να μειώσει την ποσότητα των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή και να συμβάλει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που προκύπτουν από τη νέα χρηματοδότηση είναι κατά πόσον οι αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων θα επηρεάσουν την καθημερινότητα και την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Η εφαρμογή συστημάτων χωριστής συλλογής προϋποθέτει όχι μόνο την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών.

Οι πολίτες ενδέχεται να κληθούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα οικιακά τους απορρίμματα, διαχωρίζοντας περισσότερες κατηγορίες υλικών πριν από την αποκομιδή.

Ωστόσο, παραμένει προς διευκρίνιση πώς ακριβώς θα οργανωθεί η συλλογή σε κάθε περιοχή, εάν θα διατεθούν ειδικοί κάδοι στα νοικοκυριά και ποιο θα είναι το κόστος λειτουργίας των νέων συστημάτων.

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί επίσης η ενημέρωση των πολιτών, καθώς η επιτυχία της χωριστής συλλογής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή διαλογή των αποβλήτων στην πηγή.

«Πληρώνω Όσο Πετώ»: Πότε θα εφαρμοστεί παγκύπρια;

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και το σχέδιο «Πληρώνω Όσο Πετώ», το οποίο συνδέει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών με την ποσότητα των σύμμεικτων απορριμμάτων που απορρίπτουν.

Η βασική φιλοσοφία του συστήματος είναι ότι όσα λιγότερα σύμμεικτα απόβλητα παράγει ένα νοικοκυριό, τόσο μικρότερη μπορεί να είναι η μεταβλητή χρέωση που συνδέεται με τη διάθεσή τους.

Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να δημιουργηθούν οικονομικά κίνητρα για τη μείωση των σκουπιδιών, την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Σε εφαρμογές του συστήματος προβλέπεται η χρήση ειδικών σακουλιών για τα σύμμεικτα απορρίμματα, τα οποία αγοράζουν οι πολίτες, ενώ η τελική επιβάρυνση εξαρτάται από τον τρόπο τιμολόγησης που υιοθετείται.

Το κρίσιμο ερώτημα για τα κυπριακά νοικοκυριά είναι κατά πόσον το νέο σύστημα θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος για όσους ανακυκλώνουν συστηματικά ή εάν θα προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις.

Μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστος Σενέκης, ανέφερε ότι η πρόθεση είναι τα νέα σχέδια να βοηθήσουν στην εφαρμογή του «Πληρώνω Όσο Πετώ» το συντομότερο δυνατό.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή του εξαρτάται και από την προετοιμασία που πραγματοποιούν οι τοπικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την παγκύπρια εφαρμογή του συστήματος, γεγονός που αφήνει ανοικτό το ζήτημα του χρονοδιαγράμματος.

Πώς θα αξιολογούνται τα αποτελέσματα;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόνοια ότι η οικονομική ενίσχυση θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα συνδέεται με συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους.

Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση δεν παρουσιάζεται ως μόνιμη επιχορήγηση, αλλά ως μέτρο στήριξης κατά τη διαδικασία μετάβασης σε νέα συστήματα διαχείρισης.

Στην πράξη, η αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων μπορεί να αξιολογείται με βάση την ποσότητα των υλικών που συλλέγονται χωριστά, τη συμμετοχή των νοικοκυριών, τη μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων και την ποιότητα των συλλεγόμενων υλικών.

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί δημόσια, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, οι επιμέρους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της χρηματοδότησης.

Παραμένει επίσης ανοικτό το ερώτημα κατά πόσον η εκταμίευση των κονδυλίων θα συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και τι θα συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται.

Θα μειωθεί το κόστος για τα νοικοκυριά;

Η οικονομική διάσταση της μεταρρύθμισης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τους πολίτες.

Ο Υπουργός Γεωργίας έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης κατά τη μεταβατική περίοδο, μέσω της στήριξης των τοπικών αρχών.

Ωστόσο, η έγκριση των €4,8 εκατομμυρίων δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα μειωθούν τα τέλη σκυβάλων ή ότι δεν θα προκύψουν νέες χρεώσεις.

Το τελικό κόστος για τα νοικοκυριά θα εξαρτηθεί από τον τρόπο εφαρμογής των συστημάτων, τα λειτουργικά έξοδα συλλογής και επεξεργασίας, καθώς και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, ένα σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των αναγκών ευάλωτων ομάδων, πολύτεκνων οικογενειών και νοικοκυριών με αυξημένη παραγωγή αποβλήτων για αντικειμενικούς λόγους.

Η ύπαρξη σαφούς και δίκαιου μηχανισμού χρέωσης θεωρείται ουσιαστική προϋπόθεση για την αποδοχή και αποτελεσματική εφαρμογή του «Πληρώνω Όσο Πετώ».