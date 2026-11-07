Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα

Από τις προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό και τις αντιδράσεις γύρω από τις επαφές της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μέχρι τις εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Αββακούμ, τη δολοφονία της Όλγας Βασιλίεβα και τη δίκη για τον φόνο του Σταύρου Δημοσθένους, η επικαιρότητα κινήθηκε σε πολλαπλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις, δικαστικές αποφάσεις, περιστατικά που αφορούσαν ανηλίκους, απεργιακές κινητοποιήσεις και αντιπαραθέσεις για τη δημόσια υγεία συμπλήρωσαν το σκηνικό μιας εβδομάδας με συνεχείς εξελίξεις.

Κυπριακό: Η Ολγκίν, οι αντιδράσεις και οι προσδοκίες για τη νέα τριμερή

Στο πολιτικό πεδίο, το Κυπριακό βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να πραγματοποιεί επαφές με τις δύο πλευρές.

Η συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, συνοδεύτηκε από συγκρατημένη αισιοδοξία για την προοπτική θετικών εξελίξεων, με τον Πρόεδρο να αναφέρεται στην ανάγκη να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

Ωστόσο, αντιδράσεις προκάλεσε η συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον Τούρκο «πρέσβη» στα κατεχόμενα, για την οποία η Λευκωσία εξέφρασε δυσαρέσκεια.

Η ίδια εξήγησε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να παραλάβει μήνυμα από την Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι είχε ενημερώσει σχετικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στις 5 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη νέα τριμερής συνάντηση, η οποία προγραμματίστηκε για τις 9 Νοεμβρίου, διατηρώντας στο προσκήνιο τις προσδοκίες για πρόοδο.

Μονή Αββακούμ: Ανατροπή με απόφαση του Ανωτάτου για τα επίμαχα τεκμήρια

Μία από τις σημαντικότερες δικαστικές εξελίξεις της εβδομάδας καταγράφηκε στην πολύκροτη υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ.

Με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε διάταγμα που αφορούσε την κατακράτηση τριών ηλεκτρονικών συσκευών με οπτικοακουστικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της Μονής.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι το διάταγμα είχε εκδοθεί χωρίς την απαιτούμενη νομική εξουσιοδότηση, καθώς οι συγκεκριμένες συσκευές είχαν παραδοθεί οικειοθελώς στην Αστυνομία και δεν είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας.

Η εξέλιξη θεωρήθηκε σημαντική για την πλευρά του μοναχού Νεκτάριου, ο οποίος είχε προσβάλει το σχετικό διάταγμα.

Ωστόσο, η ακύρωσή του δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η Αστυνομία στερείται του δικαιώματος κατοχής των συσκευών ή ότι το υλικό αποκλείεται από την ποινική διαδικασία.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει τη συζήτηση γύρω από τη νομιμότητα και τη διαχείριση των τεκμηρίων στην υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί τη δικαιοσύνη.

Φόνος Όλγας Βασιλίεβα: Η δολοφονία της 61χρονης που συγκλόνισε

Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η υπόθεση της δολοφονίας της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα στη Λεμεσό.

Η γυναίκα είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα, με τις έρευνες των Αρχών να οδηγούν στον εντοπισμό της σορού της σε πηγάδι στην περιοχή του Σαϊττά.

Για την υπόθεση συνελήφθη 43χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, παραδέχθηκε στους ανακριτές την εμπλοκή του στον θάνατο της γυναίκας και υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν η σορός.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκαν οι σχέσεις του υπόπτου με το θύμα, καθώς και πληροφορίες για οικονομικές διαφορές, οι οποίες εξετάζονται ως πιθανό κίνητρο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Φόνος Σταύρου Δημοσθένους: Εκατοντάδες τεκμήρια ενώπιον του Κακουργιοδικείου

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στη δίκη για τον φόνο του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, ο οποίος διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού παρουσιάστηκαν κιβώτια με τεκμήρια, ενώ η Αστυνομία επισύναψε κατάλογο 333 τεκμηρίων, καθώς και κατάλογο διακίνησής τους.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να εγείρουν ενστάσεις για ορισμένα από τα τεκμήρια που πρόκειται να προσκομιστούν κατά τη διαδικασία.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 31χρονος και δύο 28χρονοι, εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται, με το τεκμήριο της αθωότητας να παραμένει σε ισχύ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Σημαντική θέση στην αστυνομική επικαιρότητα κατέλαβε η επιχείρηση «Πλέγμα», με στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένων ερευνών, που επεκτάθηκαν σε τέσσερις επαρχίες και στις Κεντρικές Φυλακές, συνελήφθησαν συνολικά 26 πρόσωπα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, όπλα και ναρκωτικές ουσίες, ενώ για επτά από τους συλληφθέντες εκδόθηκαν διατάγματα προσωποκράτησης.

Η επιχείρηση αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες αστυνομικές εξελίξεις της εβδομάδας, αναδεικνύοντας την προσπάθεια των διωκτικών Αρχών να αντιμετωπίσουν τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Δεκατρία χρόνια φυλάκισης για την πατροκτονία στη Λεμεσό

Στο δικαστικό ρεπορτάζ ξεχώρισε η απόφαση του Κακουργιοδικείου για την ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 2025 στη Λεμεσό.

Το Δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 13 ετών στον 49χρονο που σκότωσε με μαχαίρι τον πατέρα του ενώ εκείνος κοιμόταν.

Στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίστηκε η ιδιαίτερη σοβαρότητα της πράξης, καθώς το θύμα δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα χωρίς να έχει δυνατότητα αντίδρασης.

Παράλληλα, το Κακουργιοδικείο έλαβε υπόψη ότι δεν προέκυψαν στοιχεία προσχεδιασμού, καθώς και την παραδοχή του κατηγορουμένου, τη συνεργασία του με τις Αρχές και το λευκό ποινικό του μητρώο.

Halloween πάρτι: Στο νοσοκομείο 13 ανήλικοι

Ανησυχία προκάλεσε και η υπόθεση του Halloween πάρτι στη Λεμεσό, μετά τη μεταφορά 13 ανηλίκων στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Η Αστυνομία προχώρησε στον εντοπισμό του διοργανωτή, ο οποίος ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς για την είσοδο ανηλίκων στην εκδήλωση και τη διάθεση οινοπνευματωδών ποτών σε αυτούς.

Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίστηκαν, ενώ αναμενόταν να κληθεί για κατάθεση και ο ιδιοκτήτης του υποστατικού.

Η υπόθεση επανέφερε στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα της πρόσβασης ανηλίκων σε αλκοόλ και της ευθύνης των διοργανωτών εκδηλώσεων.

Στο προσκήνιο οι δικαστικές υποθέσεις Στυλιανού και Φαίδωνος

Εξελίξεις καταγράφηκαν και σε άλλες δικαστικές υποθέσεις που απασχολούν την κυπριακή κοινή γνώμη.

Στην υπόθεση του θανάτου του 15χρονου Στυλιανού, οι καταθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου επανέφεραν στο προσκήνιο τις συνθήκες της τραγωδίας και τους χειρισμούς που είχαν προηγηθεί.

Παράλληλα, στη δίκη Φαίδωνος, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο κατάθεσης του Αριστοδήμου, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Στο μεταξύ, η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση των εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών συνεχίστηκε, με ζητήματα που αφορούσαν τα τεκμήρια να απασχολούν τη συζήτηση στο Δικαστήριο.

Απεργία στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας

Έντονο ήταν και το μέτωπο των εργασιακών κινητοποιήσεων, με τους εργαζομένους στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας να συνεχίζουν την επ’ αόριστον απεργία τους.

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ενώ το ίδιο βράδυ έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη συνέχιση των απεργιακών μέτρων.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ ζήτησαν την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, θέτοντας ως βασικά αιτήματα τη διασφάλιση εισοδήματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την άμεση στελέχωση των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς εισόδημα κατά τις περιόδους που τα προγράμματα δεν λειτουργούν.

Αντιπαράθεση στη Βουλή για τα δημόσια νοσοκομεία

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής επικαιρότητας βρέθηκαν και οι αμοιβές γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή διατυπώθηκαν καταγγελίες και έντονη κριτική για τον ΟΚΥπΥ, με αναφορές ακόμη και σε ετήσιες αμοιβές ύψους 320.000 ευρώ για γιατρό.

Το ζήτημα προκάλεσε ερωτήματα για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον τρόπο καθορισμού των αμοιβών στον δημόσιο τομέα της υγείας.

Οικονομία, τεχνολογία και δημόσια διοίκηση

Στο οικονομικό πεδίο, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, ανέδειξε τις προοπτικές και τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά τη διάρκεια διάλεξης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να βελτιώσει την άσκηση οικονομικής πολιτικής, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις στην απασχόληση, διευκρινίζοντας ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει συγκεκριμένες εργασίες, όχι όμως τους δημόσιους υπαλλήλους.

Μια εβδομάδα με ανοιχτά μέτωπα

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με αρκετές υποθέσεις να παραμένουν σε εξέλιξη.

Στο Κυπριακό, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου, ενώ στο εσωτερικό συνεχίζονται οι έρευνες για σοβαρές αστυνομικές υποθέσεις, οι δικαστικές διαδικασίες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και οι προσπάθειες επίλυσης των εργασιακών διαφορών.

Από τη Μονή Αββακούμ και τις πολύκροτες υποθέσεις ανθρωποκτονιών μέχρι τις πολιτικές διεργασίες και τις κοινωνικές αντιδράσεις, τα γεγονότα των τελευταίων ημερών διαμόρφωσαν μια εβδομάδα με έντονη ειδησεογραφική δραστηριότητα και αρκετά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν την επικαιρότητα και το επόμενο διάστημα.