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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ΑΠΟΕΛ - Άρης

 07.11.2026 - 10:45
Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για το ΑΠΟΕΛ - Άρης

Η Αστυνομία ενημερώνει για τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ και ΑΡΗΣ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 08 Νοεμβρίου, 2026 και ώρα 7.00μ.μ., στο Στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 4.30μ.μ.. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή καθυστέρησης κατά την είσοδο τους και δικής τους ταλαιπωρίας.

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης φιλάθλων, ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη τροχαία κίνηση στους δρόμους που οδηγούν προς το στάδιο.

Στις εισόδους του σταδίου θα διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι από το προσωπικό ασφαλείας του σταδίου και την Αστυνομία. Όλοι οι φίλαθλοι που θα εισέρχονται στο στάδιο πρέπει να φέρουν την Κάρτα Φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου και την πολιτική ταυτότητα τους. Περαιτέρω θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης και της αναμενόμενης μαζικής προσέλευσης φιλάθλων, καλούνται όσοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο εισόδου να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε πρόσωπα που κατέχουν έγκυρο εισιτήριο εισόδου και Κάρτα Φιλάθλου, όπου απαιτείται.

Ανακοινώνεται ότι:

ΑΠΟΕΛ

Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ θα καταλάβουν τις νότιες, δυτικές και ανατολικές κερκίδες του σταδίου, καθώς και συγκεκριμένο τμήμα της βόρειας κερκίδας, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Σωματείο για τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγώνα. Στη βόρεια κερκίδα θα εφαρμοστούν ειδικές διευθετήσεις διαχωρισμού των φιλάθλων των δύο ομάδων, με καθορισμένες εισόδους και ξεχωριστούς χώρους εξυπηρέτησης.

ΑΡΗΣ

Οι φίλαθλοι του ΑΡΗ Λεμεσού θα καταλάβουν συγκεκριμένο τμήμα της βόρειας κερκίδας, το οποίο θα είναι πλήρως διαχωρισμένο από τον χώρο των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ, με πρόβλεψη ενδιάμεσης ζώνης ασφαλείας.

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι του ΑΡΗ να ακολουθούν τις οδηγίες της Αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας για την ομαλή μετάβασή τους στο στάδιο και την είσοδό τους στην καθορισμένη κερκίδα.

Τονίζεται σε όλους ότι:

  • Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους κατέχουν και επιδεικνύουν ισχύουσα Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του συγκεκριμένου αγώνα.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά στο στάδιο φωτοβολίδων, κροτίδων, πυροτεχνημάτων και οποιωνδήποτε άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.
  •  Απαγορεύεται η μεταφορά και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και εντός του σταδίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Απαγορεύεται η μεταφορά και ανάρτηση πανό πολιτικού, ρατσιστικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου, καθώς και η χρήση ενδυμάτων που φέρουν πολιτικά σύμβολα ή μηνύματα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση.
  • Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων και η αναγραφή ή αναπαραγωγή συνθημάτων με οποιονδήποτε τρόπο στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.
  • Απαγορεύεται η είσοδος στο στάδιο σε φιλάθλους που μεταφέρουν σακίδια ώμου, προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και το σκαρφάλωμα ή η παραμονή στα κιγκλιδώματα του σταδίου.
  • Απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων προς τον αγωνιστικό χώρο, τις κερκίδες ή οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του σταδίου.
  • Απαγορεύεται η εκφώνηση ή ανάρτηση ρατσιστικών μηνυμάτων και η χρήση συνθημάτων που υποκινούν μίσος, προσβάλλουν την αξιοπρέπεια προσώπων ή στρέφονται εναντίον ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων ή φιλάθλων.
  • Απαγορεύεται η μεταφορά και χρήση τηλεβόων με αποσπώμενες μπαταρίες, καθώς και η αφαίρεση και ρίψη των μπαταριών εντός του σταδίου, λόγω του κινδύνου τραυματισμού φιλάθλων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση εφαρμόζεται ισότιμα στους φιλάθλους και των δύο ομάδων.
  • Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και στάθμευση κατά μήκος της οδού Φωτίου, μετά το τρίτο βοηθητικό γήπεδο, η οποία οδηγεί προς τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται εξωδίκως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Οι φίλαθλοι καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αστυνομίας και του προσωπικού ασφαλείας του σταδίου και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των Αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ, στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου και των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου ΓΣΠ για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.

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