Viral βίντεο: Χορευτής έβαλε φουκού στο κεφάλι του και του έπεσε στον αέρα της εκπομπής

Ο Βαλαωρίτης, ο οποίος έχει καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ Guinness έχοντας καταφέρει να ισορροπήσει 511 ποτήρια στο κεφάλι του, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κάτιας Σάββα, προκειμένου να παρουσιάσει τις εντυπωσιακές του ικανότητες.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, αποφάσισε να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας, επιχειρώντας να ισορροπήσει στο κεφάλι του όχι μόνο γυάλινα ποτήρια, αλλά και μια φουκού, όπως αποκαλείται στην Κύπρο η ψησταριά.

Κατά την πρώτη απόπειρα, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό του χορευτή, με την παρουσιάστρια Κάτια Σάββα να αντιδρά αιφνιδιασμένη στο απρόοπτο που σημειώθηκε μπροστά στις κάμερες.

Η παρουσιάστρια ζήτησε από τον καλεσμένο της να επαναλάβει την επίδειξη, δίνοντάς του μια δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσει το εγχείρημα.

Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης επιχείρησε εκ νέου να ισορροπήσει τα αντικείμενα στο κεφάλι του και αυτή τη φορά τα κατάφερε, ολοκληρώνοντας την επίδειξη στον αέρα της εκπομπής.

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