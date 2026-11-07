Έξαλλος πολίτης ξεσπά μετά την κλοπή των υαλοκαθαριστήρων του: «Έχω μωρά και άνεργη σύζυγο»

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, αντιλήφθηκε την κλοπή σήμερα, εν μέσω έντονης βροχόπτωσης και χιονόνερου, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη θέση, αφού αναγκάστηκε να αναζητήσει πρατήριο καυσίμων για να προμηθευτεί καινούργιους υαλοκαθαριστήρες, οδηγώντας χωρίς επαρκή ορατότητα.

Μάλιστα, απευθυνόμενος στον άνθρωπο που αφαίρεσε τους υαλοκαθαριστήρες του, του κάνει μια ασυνήθιστη έκκληση:

«Έλα ρε αδερφέ να σου δώσω €30 να βάλεις καινούργιους».

Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει παιδιά, ενώ η σύζυγός του είναι άνεργη και η οικογένεια αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, διερωτάται αν άξιζε πραγματικά τον κόπο μια κλοπή για μόλις €30.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, εύχεται τουλάχιστον οι κλεμμένοι υαλοκαθαριστήρες να φανούν χρήσιμοι στον δράστη, σημειώνοντας πως ήταν περίπου ενός χρόνου μεταχειρισμένοι.