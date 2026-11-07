Eλλάδα: Στη φυλακή πρώην ιερέας που έκαψε το σπίτι της πρώην του

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, επιβάλλοντας στον κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης έξι ετών χωρίς αναστολή για τα αδικήματα του εμπρησμού εκ προθέσεως και της διακεκριμένης φθοράς ξένης περιουσίας. Παράλληλα, το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί ακαταλόγιστου ή μειωμένου καταλογισμού, υιοθετώντας πλήρως την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρξε κανένα αποδεικτικό στοιχείο ψυχωσικής διαταραχής.

Όπως αναφέρει το Political.gr, κατά την απολογία του, ο εβδομηντάχρονος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε απόγνωση και υποστήριξε πως άκουγε φωνές από τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι δήθεν τον καλούσαν πότε να βάλει τέλος στη ζωή του και πότε να διασωθεί πηδώντας από το παράθυρο. Δήλωσε μετανιωμένος, αποδίδοντας την καταστροφή στην «κακιά την ώρα» και στη συναισθηματική πίεση που βίωνε μετά τον χωρισμό του.

Η εισαγγελική ανάλυση, ωστόσο, αποδόμησε πλήρως το αφήγημα του κατηγορουμένου. Όπως επισημάνθηκε, ο άνδρας, ο οποίος είχε υπηρετήσει επί τριακονταετία ως ιερέας στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής πριν αποσυρθεί, δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της συζύγου του να τον εγκαταλείψει έπειτα από περιστατικά κακοποίησης. Αντί για πρόθεση αυτοκτονίας, τα γραπτά μηνύματα που έστελνε στην παθούσα λίγο πριν ανάψει τη φωτιά (το σπίτι σου πρόκειται να γίνει στάχτη), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είχε ταμπουρώσει την εξώπορτα με βαριά αντικείμενα, απέδειξαν προσχεδιασμένη πράξη αντεκδίκησης.

Η πυρκαγιά, την οποία έβαλε με αναπτήρα σε κουρτίνα της ξύλινης κατοικίας του 17ου αιώνα στην οδό Πόρτου, εξαπλώθηκε αστραπιαία, ισοπεδώνοντας το σπίτι και δύο παρακείμενα ακίνητα, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές στην πυκνοδομημένη Παλιά Πόλη. Για τις παράπλευρες καταστροφές, έχουν ήδη επιδικαστεί υπέρογκες αποζημιώσεις στους πληγέντες ιδιοκτήτες από τα αστικά δικαστήρια.

Πηγή: protothema.gr