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ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό βίντεο: Γυναίκα σώζει μικρό κοάλα από το φονικό «σφιχταγκάλιασμα» ενός πύθωνα

 07.11.2026 - 09:50
Σοκαριστικό βίντεο: Γυναίκα σώζει μικρό κοάλα από το φονικό «σφιχταγκάλιασμα» ενός πύθωνα

Μια συγκινητική επιχείρηση διάσωσης ενός μικρού κοάλα εκτυλίχθηκε στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, όταν μια γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα φίδι που είχε τυλίξει το μικρό ζώο, απειλώντας τη ζωή του.

Η Nell, κάτοικος της πολιτείας του Κουίνσλαντ, είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της, όταν ξαφνικά αντιλήφθηκε μια ασυνήθιστη κινητικότητα. Μπροστά της βρισκόταν ένα αναστατωμένο κοάλα, το οποίο προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρό του, που είχε παγιδευτεί στα σφιχτά τυλίγματα ενός μεγάλου πύθωνα.

Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, η γυναίκα αποφάσισε να επέμβει άμεσα. Κατάφερε να απελευθερώσει το μικρό κοάλα από το φίδι και να το φέρει ξανά κοντά στη μητέρα του, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη διάσωση.

Η περιπέτεια, ωστόσο, δεν ήταν εντελώς ανώδυνη για την ίδια. Παρότι δεν τραυματίστηκε από τον πύθωνα, δέχθηκε αρκετές γρατζουνιές και δαγκωματιές από το μικρό κοάλα, το οποίο ήταν πολύ αναστατωμένο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της διάσωσης και την προσπάθεια της γυναίκας να απομακρύνει το μικρό ζώο από τον θανάσιμο κίνδυνο.

 

Η Nell, η οποία έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για την προστασία της άγριας ζωής, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ελπίζει το βίντεο να ευαισθητοποιήσει περισσότερους ανθρώπους και να τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό.

Με αφορμή τέτοια περιστατικά, η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ υπενθυμίζει στους πολίτες ότι η προσέγγιση άγριων ζώων μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν να μην επιχειρείται η σύλληψη ή ο χειρισμός άγριων ζώων χωρίς προηγούμενη καθοδήγηση από ειδικούς και εκπαιδευμένους διασώστες.

Πηγή: iefimerida.gr

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