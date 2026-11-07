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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο σκοτάδι ο κύριος δρόμος της Κοφίνου - Μια καθημερινή διαδρομή που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

 07.11.2026 - 09:28
Στο σκοτάδι ο κύριος δρόμος της Κοφίνου - Μια καθημερινή διαδρομή που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές

Ζήτημα οδικής ασφάλειας εγείρει η κατάσταση που επικρατεί στον κύριο δρόμο της Κοφίνου, όπου η έλλειψη επαρκούς οδικού φωτισμού και πεζοδρομίων δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για τους πεζούς.

Σύμφωνα με καταγγελία του Ιωάννη Γ. Τυμπιώτη, κατά τις βραδινές ώρες ο δρόμος βυθίζεται στο σκοτάδι, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι πολιτικοί πρόσφυγες που διακινούνται πεζοί να εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο.

Όπως αναφέρει, λόγω της απουσίας πεζοδρομίων, οι πεζοί αναγκάζονται να κινούνται πάνω στο οδόστρωμα, την ώρα που η περιορισμένη ορατότητα δυσχεραίνει την έγκαιρη αντίληψή τους από τους διερχόμενους οδηγούς.

Ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος είναι ιδιαίτερα αυξημένος, μετατρέποντας ακόμη και μια καθημερινή μετακίνηση σε επικίνδυνη διαδικασία.

Ο κ. Τυμπιώτης ζητά την άμεση παρέμβαση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί ο οδικός φωτισμός, αλλά και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για την ασφαλή διακίνηση των πεζών.

Όπως υπογραμμίζει, η ασφάλεια στους δρόμους της Κοφίνου δεν αποτελεί ζήτημα πολυτέλειας, αλλά βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

 

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