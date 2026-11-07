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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

 07.11.2026 - 08:41
ΠτΔ για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το «A-» στο «A», με σταθερές προοπτικές, προχώρησε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος, η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αντίστοιχη αναβάθμιση από την S&P Global Ratings και αποτελεί ακόμη μία ισχυρή επιβεβαίωση της ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της σταθερής πορείας της χώρας.

Στη δήλωσή του, ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνει ότι μια ισχυρότερη οικονομία σημαίνει περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, περισσότερες επενδύσεις και νέες ευκαιρίες, καθώς και μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές και επενδύσεις στην Υγεία, την Παιδεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η οικονομική ενίσχυση σημαίνει βελτίωση του εισοδήματος, καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική στήριξη των πολιτών, δημιουργώντας μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνδέει την αναβάθμιση με τα πρόσφατα αναθεωρημένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία καταγράφουν ρυθμούς ανάπτυξης 6,0% το 2023, 6,6% το 2024 και 4,8% το 2025.

Όπως αναφέρει, οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν σταθερά την Κύπρο ανάμεσα στις δύο χώρες με την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία τριετία. Σε συνδυασμό με τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα ανεργίας και τη δραστική μείωση του δημόσιου χρέους, η κυπριακή οικονομία είναι σήμερα πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει ότι οι θετικοί δείκτες και οι ευρωπαϊκές πρωτιές αποκτούν πραγματική αξία όταν μεταφράζονται σε ουσιαστικό όφελος για την καθημερινότητα των πολιτών, τονίζοντας ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί η κυβέρνηση με συνέπεια, υπευθυνότητα και μεταρρυθμίσεις.

«Πάνω από όλα, η Κύπρος», καταλήγει η γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

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