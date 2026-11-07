Έπεσαν οι βροχές και έγινε χαμός με τα μανιτάρια στην Κύπρο - Δεν πιστεύετε πόσα βρήκαν πολίτες! Δείτε φωτογραφία

Μετά τις πολυπόθητες βροχές, αρκετοί πολίτες εξόρμησαν στην ύπαιθρο, αναζητώντας μανιτάρια σε δασικές και ορεινές περιοχές. Μάλιστα, οι εικόνες από τις εξορμήσεις τους εντυπωσιάζουν, με καλάθια να γεμίζουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατακλύζονται από φωτογραφίες της φετινής σοδειάς!

Οι βροχές φαίνεται πως δημιούργησαν το κατάλληλο σκηνικό για να κάνουν την εμφάνισή τους, μετατρέποντας τις εξορμήσεις για μανιτάρια σε αγαπημένη δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους.

Προσοχή, όμως! Η συλλογή άγριων μανιταριών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς ορισμένα είδη είναι δηλητηριώδη και μπορεί να μοιάζουν με βρώσιμα. Δεν καταναλώνουμε ποτέ μανιτάρια εάν δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση από ειδικό.

Οι βροχές, λοιπόν, δεν έφεραν μόνο νερό στη γη, αλλά φαίνεται πως έδωσαν και το σύνθημα για την έναρξη της περιόδου των μανιταριών στην Κύπρο!