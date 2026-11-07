Έτοιμο για απόπλου το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo για GSI - Το παρασκήνιο μετά την κλιμάκωση και ο ρόλος των Γάλλων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερευνητικό σκάφος έχει ναυλώσει προς αυτόν τον σκοπό η γαλλική εταιρία Nexans με στόχο συνεχή εξάμηνη έρευνα στην περιοχή από την Κάρπαθο μέχρι την Κύπρο, δηλαδή σε περιοχή που οριοθετείται πλήρως από τις σχεδόν ταυτόχρονες Navtex που εξέδωσαν χθες Αθήνα και Λευκωσία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή μπορεί να καθυστερήσει τον σχεδιασμό ή να επιβραδύνει τις έρευνες.

Η χρονική παράταση του απόπλου του γαλλικού ερευνητικού Abeille Marengo είναι εμφανές ότι δεν σχετίζεται με τεχνικές προετοιμασίες και διαδικασίες, αλλά με μια παρασκηνιακή συζήτηση που εξελίσσεται, μετά τη λεκτική κλιμάκωση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με ενδιάμεσους τους Γάλλους από το μεσημέρι και μετά.

Οι γραμμές είναι λίγο έως πολύ σαφείς. Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι μια ενημέρωση στους Τούρκους μπορεί να γίνει υπό τη μορφή ενός communique, με αρμόδιες πηγές όμως να έχουν καταστήσει σαφές στη γαλλική εταιρία ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν θα πρέπει αυτό να έχει τη μορφή αιτήματος άδειας. Από την άλλη, οι Τούρκοι ζητούν «έγγραφη γνωστοποίηση» για την έναρξη των ερευνών, προκειμένου να υπάρξει «συντονισμός», αποφεύγοντας να μιλήσουν δημοσίως για άδεια.

Είναι όμως προφανές ότι μέχρι ώρας δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, εξ ου και το πλοίο εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Κρίσιμος θα είναι ο ρόλος της γαλλικής πλευράς υπό αυτό το πρίσμα. Σημειωτέον, το απόγευμα της Πέμπτης ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γείτονος Κεμάλ Μποζάι συναντήθηκε με την πρέσβη της Γαλλίας στην Τουρκία Ιζαμπέλ Ντιμόν, με το θέμα να εκτιμάται ότι συζητήθηκε.

Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές

Χθες το βράδυ, διπλωματικές πηγές της Αθήνας απάντησαν σε αυστηρό τόνο στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η Άγκυρα αμφισβητεί τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για την έναρξη των ερευνών του γαλλικού σκάφους VB Abeille Marengo, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Την ίδια ώρα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με διακριτικό VATOZ17 πραγματοποιούσε πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή από την οποία προβλέπεται να περάσει το υποθαλάσσιο καλώδιο.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας», τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν με νόημα πως «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

Πηγή: protothema.gr