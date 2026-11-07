Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΈτοιμο για απόπλου το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo για GSI - Το παρασκήνιο μετά την κλιμάκωση και ο ρόλος των Γάλλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έτοιμο για απόπλου το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo για GSI - Το παρασκήνιο μετά την κλιμάκωση και ο ρόλος των Γάλλων

 07.11.2026 - 11:36
Έτοιμο για απόπλου το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo για GSI - Το παρασκήνιο μετά την κλιμάκωση και ο ρόλος των Γάλλων

Την έξοδο του από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης προετοιμάζει το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo πιθανότατα την ερχόμενη Δευτέρα, με ζητούμενο την επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο GSI, ώστε να επιτευχθεί η ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερευνητικό σκάφος έχει ναυλώσει προς αυτόν τον σκοπό η γαλλική εταιρία Nexans με στόχο συνεχή εξάμηνη έρευνα στην περιοχή από την Κάρπαθο μέχρι την Κύπρο, δηλαδή σε περιοχή που οριοθετείται πλήρως από τις σχεδόν ταυτόχρονες Navtex που εξέδωσαν χθες Αθήνα και Λευκωσία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή μπορεί να καθυστερήσει τον σχεδιασμό ή να επιβραδύνει τις έρευνες.

Η χρονική παράταση του απόπλου του γαλλικού ερευνητικού Abeille Marengo είναι εμφανές ότι δεν σχετίζεται με τεχνικές προετοιμασίες και διαδικασίες, αλλά με μια παρασκηνιακή συζήτηση που εξελίσσεται, μετά τη λεκτική κλιμάκωση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με ενδιάμεσους τους Γάλλους από το μεσημέρι και μετά.

Οι γραμμές είναι λίγο έως πολύ σαφείς. Η Αθήνα υπογραμμίζει ότι μια ενημέρωση στους Τούρκους μπορεί να γίνει υπό τη μορφή ενός communique, με αρμόδιες πηγές όμως να έχουν καταστήσει σαφές στη γαλλική εταιρία ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν θα πρέπει αυτό να έχει τη μορφή αιτήματος άδειας. Από την άλλη, οι Τούρκοι ζητούν «έγγραφη γνωστοποίηση» για την έναρξη των ερευνών, προκειμένου να υπάρξει «συντονισμός», αποφεύγοντας να μιλήσουν δημοσίως για άδεια.

Είναι όμως προφανές ότι μέχρι ώρας δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, εξ ου και το πλοίο εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο λιμάνι του Ηρακλείου μέχρι τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Κρίσιμος θα είναι ο ρόλος της γαλλικής πλευράς υπό αυτό το πρίσμα. Σημειωτέον, το απόγευμα της Πέμπτης ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γείτονος Κεμάλ Μποζάι συναντήθηκε με την πρέσβη της Γαλλίας στην Τουρκία Ιζαμπέλ Ντιμόν, με το θέμα να εκτιμάται ότι συζητήθηκε.

Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές

Χθες το βράδυ, διπλωματικές πηγές της Αθήνας απάντησαν σε αυστηρό τόνο στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία η Άγκυρα αμφισβητεί τις NAVTEX που εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος για την έναρξη των ερευνών του γαλλικού σκάφους VB Abeille Marengo, στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Την ίδια ώρα, τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με διακριτικό VATOZ17 πραγματοποιούσε πτήσεις επιτήρησης νότια της Καρπάθου, στην περιοχή από την οποία προβλέπεται να περάσει το υποθαλάσσιο καλώδιο.

«Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo, θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας, σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας», τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές απαντώντας στην προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών. Οι ίδιες πηγές, προσθέτουν με νόημα πως «το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν χωρεί διαφορετικών ερμηνειών».

Πηγή: protothema.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029
Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα
Ετοιμαστείτε: Παραμένει άστατος ο καιρός - Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Στο σκοτάδι ο κύριος δρόμος της Κοφίνου - Μια καθημερινή διαδρομή που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές
Γέμισε το όχημά του με λαθραία καπνικά προϊόντα - Χειροπέδες σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία
Νέος γύρος διαδηλώσεων στη Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Απρόσμενη... κατάληξη στη Λάρνακα: Όχημα ανέβηκε στη νησίδα - Έπεσε «θύμα» της πορείας του και ταμπέλα - Δείτε φωτογραφία

 07.11.2026 - 11:11
Επόμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης για Βρετανικές Βάσεις: Ώρα να κλείσει ο κύκλος της αποικιοκρατικής κληρονομιάς

 07.11.2026 - 11:43
Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

Σε ρυθμούς τελικής προετοιμασίας για την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδης, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, και Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στις 9 Νοεμβρίου φαίνεται να κινούνται οι τρεις πλευρές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

  •  07.11.2026 - 13:27
Χριστοδουλίδης για Βρετανικές Βάσεις: Ώρα να κλείσει ο κύκλος της αποικιοκρατικής κληρονομιάς

Χριστοδουλίδης για Βρετανικές Βάσεις: Ώρα να κλείσει ο κύκλος της αποικιοκρατικής κληρονομιάς

  •  07.11.2026 - 11:43
«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

  •  07.11.2026 - 13:16
ΠτΔ για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

ΠτΔ για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

  •  07.11.2026 - 08:41
Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029

Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029

  •  07.11.2026 - 07:45
Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα

Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα

  •  07.11.2026 - 07:42
Απρόσμενη... κατάληξη στη Λάρνακα: Όχημα ανέβηκε στη νησίδα - Έπεσε «θύμα» της πορείας του και ταμπέλα - Δείτε φωτογραφία

Απρόσμενη... κατάληξη στη Λάρνακα: Όχημα ανέβηκε στη νησίδα - Έπεσε «θύμα» της πορείας του και ταμπέλα - Δείτε φωτογραφία

  •  07.11.2026 - 11:11
Χαλασμός Κυρίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Δείτε βίντεο

Χαλασμός Κυρίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Δείτε βίντεο

  •  07.11.2026 - 12:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα