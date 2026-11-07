«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε ερώτηση που του έγινε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα που είχε ανακύψει έχει πλέον επιλυθεί.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», δήλωσε o Τούρκος ΥΠΕΞ.

Την ίδια ώρα, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το υποθαλάσσιο καλώδιο έχει επιλυθεί, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις.

Αμέσως μετά ελληνικές διπλωματικές πηγές προχώρησαν στο εξής σχόλιο: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Τη Δευτέρα αποπλέει το Αbeille Marengo, τι προηγήθηκε

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις Φιντάν έρχονται μετά τις έντονες διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν, με επίκεντρο τις απαιτήσεις της Άγκυρας για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους. Η Αθήνα είχε καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε ενημέρωση προς την τουρκική πλευρά δεν θα μπορούσε να έχει τη μορφή αιτήματος άδειας, ενώ η Τουρκία ζητούσε έγγραφη γνωστοποίηση για την έναρξη των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» προετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, πιθανότατα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με στόχο την επανέναρξη των εργασιών για το υποθαλάσσιο καλώδιο GSI, που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερευνητικό σκάφος έχει ναυλώσει προς αυτόν τον σκοπό η γαλλική εταιρία Nexans με στόχο συνεχή εξάμηνη έρευνα στην περιοχή από την Κάρπαθο μέχρι την Κύπρο, δηλαδή σε περιοχή που οριοθετείται πλήρως από τις σχεδόν ταυτόχρονες Navtex που εξέδωσαν χθες Αθήνα και Λευκωσία.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή μπορεί να καθυστερήσει τον σχεδιασμό ή να επιβραδύνει τις έρευνες.

Πηγή: protothema.gr