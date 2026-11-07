Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές
ΔΙΕΘΝΗ

«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

 07.11.2026 - 13:16
«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

Σε χαμηλούς τόνους επιχειρεί να επαναφέρει η Άγκυρα το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους «Abeille Marengo» στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την ένταση που καταγράφηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε ερώτηση που του έγινε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα που είχε ανακύψει έχει πλέον επιλυθεί.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», δήλωσε o Τούρκος ΥΠΕΞ.

Την ίδια ώρα, τουρκικές διπλωματικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το υποθαλάσσιο καλώδιο έχει επιλυθεί, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις.

Αμέσως μετά ελληνικές διπλωματικές πηγές προχώρησαν στο εξής σχόλιο: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Τη Δευτέρα αποπλέει το Αbeille Marengo, τι προηγήθηκε

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις Φιντάν έρχονται μετά τις έντονες διπλωματικές διεργασίες που προηγήθηκαν, με επίκεντρο τις απαιτήσεις της Άγκυρας για τις έρευνες του γαλλικού σκάφους. Η Αθήνα είχε καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε ενημέρωση προς την τουρκική πλευρά δεν θα μπορούσε να έχει τη μορφή αιτήματος άδειας, ενώ η Τουρκία ζητούσε έγγραφη γνωστοποίηση για την έναρξη των εργασιών.

Υπενθυμίζεται ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» προετοιμάζεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, πιθανότατα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με στόχο την επανέναρξη των εργασιών για το υποθαλάσσιο καλώδιο GSI, που θα συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερευνητικό σκάφος έχει ναυλώσει προς αυτόν τον σκοπό η γαλλική εταιρία Nexans με στόχο συνεχή εξάμηνη έρευνα στην περιοχή από την Κάρπαθο μέχρι την Κύπρο, δηλαδή σε περιοχή που οριοθετείται πλήρως από τις σχεδόν ταυτόχρονες Navtex που εξέδωσαν χθες Αθήνα και Λευκωσία.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή μπορεί να καθυστερήσει τον σχεδιασμό ή να επιβραδύνει τις έρευνες.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029
Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα
Ετοιμαστείτε: Παραμένει άστατος ο καιρός - Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Στο σκοτάδι ο κύριος δρόμος της Κοφίνου - Μια καθημερινή διαδρομή που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές
Γέμισε το όχημά του με λαθραία καπνικά προϊόντα - Χειροπέδες σε 30χρονο - Δείτε φωτογραφία
Νέος γύρος διαδηλώσεων στη Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Νόμιζα ότι έφταιγε το πολύ περπάτημα» – Η διάγνωση με ALS που άλλαξε τη ζωή μιας 40χρονης νοσηλεύτριας

 07.11.2026 - 13:14
Επόμενο άρθρο

Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

 07.11.2026 - 13:27
Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

Σε ρυθμούς τελικής προετοιμασίας για την τριμερή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδης, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, και Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στις 9 Νοεμβρίου φαίνεται να κινούνται οι τρεις πλευρές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

  •  07.11.2026 - 13:27
Χριστοδουλίδης για Βρετανικές Βάσεις: Ώρα να κλείσει ο κύκλος της αποικιοκρατικής κληρονομιάς

Χριστοδουλίδης για Βρετανικές Βάσεις: Ώρα να κλείσει ο κύκλος της αποικιοκρατικής κληρονομιάς

  •  07.11.2026 - 11:43
«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX - Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές διπλωματικές πηγές

  •  07.11.2026 - 13:16
ΠτΔ για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

ΠτΔ για την αναβάθμιση από τη Fitch: «Χτίζουμε μια πιο ασφαλή βάση για τις επόμενες γενιές»

  •  07.11.2026 - 08:41
Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029

Ανακύκλωση στην Κύπρο: Τι αλλάζει για τα νοικοκυριά και το «Πληρώνω Όσο Πετώ» - Σχεδόν 5 εκατομμύρια για την τριετία 2027-2029

  •  07.11.2026 - 07:45
Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα

Από την Ολγκίν και την Μονή Αββακούμ μέχρι τον φόνο της Όλγας και τις δικαστικές υποθέσεις: Τα γεγονότα που σημάδεψαν την εβδομάδα

  •  07.11.2026 - 07:42
Απρόσμενη... κατάληξη στη Λάρνακα: Όχημα ανέβηκε στη νησίδα - Έπεσε «θύμα» της πορείας του και ταμπέλα - Δείτε φωτογραφία

Απρόσμενη... κατάληξη στη Λάρνακα: Όχημα ανέβηκε στη νησίδα - Έπεσε «θύμα» της πορείας του και ταμπέλα - Δείτε φωτογραφία

  •  07.11.2026 - 11:11
Χαλασμός Κυρίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Δείτε βίντεο

Χαλασμός Κυρίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Δείτε βίντεο

  •  07.11.2026 - 12:24

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα