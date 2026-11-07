Ελλάδα: Θάνατος βρέφους που γεννήθηκε στο σπίτι - Τα αναπνευστικά προβλήματα, οι κρίσιμες πέντε ώρες και ο ρόλος της μαίας

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/11), με τη μητέρα να αντιλαμβάνεται γύρω στις 6:00 το πρωί ότι το παιδί της δεν ανέπνεε. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», το νεογνό δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όσα συνέβησαν από τη στιγμή της γέννησης μέχρι τη διακομιδή στο νοσοκομείο, ενώ καθοριστικά για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η γυναίκα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, έχοντας στο πλευρό της μαία που είχε αναλάβει να τη βοηθήσει στη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το μωρό εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή αμέσως μόλις γεννήθηκε. Στη συνέχεια, ωστόσο, παρουσίασε σημάδια ζωής και κατάφερε να θηλάσει δύο φορές στη διάρκεια της νύχτας.

Η μαία παρέμεινε στην κατοικία της οικογένειας και μετά την ολοκλήρωση του τοκετού.

Περίπου στις 6:00 το πρωί, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το νεογέννητο δεν ανέπνεε και ενημέρωσε αμέσως τη μαία.

Εκείνη επιχείρησε να το επαναφέρει πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Το βρέφος διακομίστηκε στο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Για περίπου μία ώρα το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε να το επαναφέρει, χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η μητέρα, η οποία εισήχθη στη μαιευτική κλινική. Η σωματική της υγεία δεν προκαλεί ανησυχία, ωστόσο η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την απώλεια του παιδιού της.

Στις συνθήκες του περιστατικού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Ο κ. Γιαννάκος επιβεβαίωσε ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα και ότι το νεογέννητο είχε θηλάσει δύο φορές προτού η μητέρα διαπιστώσει, αρκετές ώρες αργότερα, ότι δεν ανέπνεε.

Όπως εξήγησε, η μαία είχε παραμείνει στο σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας και ήταν εκείνη που επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η επαγγελματίας υγείας δεν συνόδευσε το νεογνό κατά τη διακομιδή του με το ΕΚΑΒ.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ χαρακτήρισε «λάθος» αυτή την επιλογή, δεδομένου ότι η μαία ήταν το πρόσωπο που είχε άμεση γνώση της εξέλιξης του τοκετού και της κατάστασης του παιδιού από τη στιγμή της γέννησής του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε οπτικοακουστικό υλικό από τη διαδικασία του τοκετού, σημειώνοντας ότι είχε δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γέννα.

Τα βίντεο ενδέχεται να αποτελέσουν χρήσιμο στοιχείο για την ανασύνθεση των γεγονότων, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση όσων συνέβησαν τις πρώτες στιγμές μετά τη γέννηση του βρέφους.

Εξετάζεται η συμπεριφορά της μαίας μετά το περιστατικό

Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται στις ενέργειες της μαίας, τόσο στη διάρκεια του τοκετού όσο και κατά τις ώρες που ακολούθησαν, όταν το βρέφος φέρεται να παρουσίασε αρχικά αναπνευστική δυσκολία.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εάν αξιολογήθηκε σωστά η κατάστασή του και εάν υπήρχαν ενδείξεις που καθιστούσαν αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται επίσης η συμπεριφορά της μαίας μετά την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ.

Η ίδια φέρεται να αποχώρησε από την κατοικία της οικογένειας και να μετέβη κανονικά στην εργασία της, παρότι είχε προηγηθεί το σοβαρό περιστατικό με το νεογέννητο.

Η πληροφορία αυτή βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι επιχειρούν να διαπιστώσουν το ακριβές χρονολόγιο των ενεργειών της, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κατάσταση όταν έγινε αντιληπτό ότι το μωρό δεν ανέπνεε.

Η αποχώρησή της και η μη συνοδεία του βρέφους στο νοσοκομείο αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής κάποια ποινική ευθύνη.

Γιατί η μητέρα επέλεξε να γεννήσει στο σπίτι

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές συγκεντρώνουν πληροφορίες και για το ιστορικό της εγκυμοσύνης.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν είχαν καταγραφεί ιατρικά δεδομένα ή παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή του τόπου τοκετού και να καθιστούν απαραίτητη την παρουσία εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού.

Κατά πληροφορίες, η μητέρα φοβόταν τη διαδικασία του τοκετού σε μαιευτήριο και για τον λόγο αυτό είχε αποφασίσει να γεννήσει στο σπίτι, με τη βοήθεια μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη επιλογή είχε προηγουμένως αξιολογηθεί με βάση την πορεία της εγκυμοσύνης και εάν υπήρχαν στοιχεία που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν για πιθανές επιπλοκές κατά ή μετά τη γέννα.

Η διερεύνηση αυτή δεν αφορά μόνο τη στιγμή του τοκετού, αλλά και την παρακολούθηση του νεογνού κατά τις πρώτες ώρες της ζωής του.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για τις πέντε ώρες

Το χρονικό διάστημα από τη 1:00 έως περίπου τις 6:00 το πρωί θεωρείται κομβικό για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι Αρχές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν εάν η αναπνευστική δυσκολία που εμφάνισε το βρέφος αμέσως μετά τη γέννησή του αντιμετωπίστηκε επαρκώς και αν υπήρχε ανάγκη άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Παράλληλα, εξετάζεται ποια ήταν η κατάσταση του παιδιού κατά τις ώρες που ακολούθησαν, πώς παρακολουθούνταν και πότε έγινε αντιληπτό ότι είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση.

Το γεγονός ότι το νεογνό θήλασε δύο φορές αποτελεί μέρος των πληροφοριών που έχουν τεθεί υπόψη των Αρχών, χωρίς από μόνο του να εξηγεί την αιτία του θανάτου ή να αποκλείει την ύπαρξη επιπλοκής.

Σημαντικό ζήτημα είναι επίσης το χρονικό σημείο κατά το οποίο ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και εάν υπήρξε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην αναζήτηση εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων αναμένεται να προκύψει από τις καταθέσεις, τα διαθέσιμα στοιχεία και τα πορίσματα των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η νεκροψία-νεκροτομή και τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα

Την προανάκριση διενεργούν οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας, συγκεντρώνοντας μαρτυρίες και εξετάζοντας τα δεδομένα που αφορούν τόσο τον τοκετό όσο και τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα επιχειρήσει να αποσαφηνίσει τα αίτια του θανάτου του νεογέννητου.

Μεταξύ άλλων, θα διερευνηθεί εάν υπήρξε παθολογικό αίτιο ή κάποια επιπλοκή που συνδέεται με τη γέννηση και τις πρώτες ώρες ζωής του παιδιού.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης εξετάζεται επίσης εάν προκύπτουν στοιχεία που θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν αδίκημα από αμέλεια ή ακόμη και θανατηφόρα έκθεση.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί ο μηχανισμός που οδήγησε στον θάνατο του βρέφους ούτε έχει διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη.

Οι απαντήσεις αναμένονται από την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής και αστυνομικής έρευνας.

Πηγή: protothema.gr