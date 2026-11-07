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Ψυχολόγοι εξηγούν: Όσοι έχουν τακτοποιημένο σαλόνι και κουζίνα αλλά ακατάστατο υπνοδωμάτιο, δεν είναι απαραίτητα ανοργάνωτοι

 07.11.2026 - 13:07
Ψυχολόγοι εξηγούν: Όσοι έχουν τακτοποιημένο σαλόνι και κουζίνα αλλά ακατάστατο υπνοδωμάτιο, δεν είναι απαραίτητα ανοργάνωτοι

Έχετε ποτέ συμμαζέψει ολόκληρο το σαλόνι και την κουζίνα μέσα σε λίγα λεπτά, επειδή περιμένατε επισκέψεις, ενώ το υπνοδωμάτιό σας παρέμενε γεμάτο ρούχα, αντικείμενα και πράγματα που περιμένουν να μπουν στη θέση τους; Αν ναι, δεν είστε οι μόνοι.

Πρόκειται για μια αρκετά συνηθισμένη συμπεριφορά, η οποία, σύμφωνα με ειδικούς στην ψυχολογία και τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος είναι ανοργάνωτος ή τεμπέλης.

Αντίθετα, η διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν οι χώροι ενός σπιτιού μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος αξιολογεί τη σημασία τους και κατανέμει τον διαθέσιμο χρόνο και την ενέργειά μας.

Γιατί φροντίζουμε περισσότερο το σαλόνι και την κουζίνα

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι δεν έχουν όλοι οι χώροι του σπιτιού την ίδια σημασία για εμάς.

Το σαλόνι, η κουζίνα και η είσοδος είναι συνήθως οι χώροι που επισκέπτονται περισσότερο οι φίλοι, οι συγγενείς και οι καλεσμένοι μας. Επομένως, αποτελούν σημεία στα οποία δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή, καθώς συνδέονται με την κοινωνική μας εικόνα. Η πιθανότητα να δει κάποιος έναν ακατάστατο καναπέ, έναν γεμάτο νεροχύτη ή μια ακατάστατη τραπεζαρία μάς ωθεί συχνά να τακτοποιήσουμε αυτούς τους χώρους, ακόμη και όταν δεν έχουμε ιδιαίτερο χρόνο.

Αντίθετα, το υπνοδωμάτιο αποτελεί έναν περισσότερο προσωπικό και ιδιωτικό χώρο. Εφόσον δεν εκτίθεται στην ίδια κοινωνική παρατήρηση, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται μικρότερη ανάγκη να διατηρούν εκεί την ίδια αυστηρή τάξη. Με άλλα λόγια, η διαφορά δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ικανότητα οργάνωσης, αλλά με την ιεράρχηση των καθημερινών προτεραιοτήτων.

Η Αμερικανίδα συγγραφέας και αρθρογράφος Gretchen Rubin, γνωστή για το βιβλίο της «The Happiness Project», έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον τρόπο με τον οποίο οι καθημερινές συνήθειες επηρεάζονται από την ορατότητα των χώρων και τη συναισθηματική σχέση που αναπτύσσουμε μαζί τους.

Παράλληλα, ο Καναδός ψυχολόγος Jordan Peterson έχει αναδείξει τη σύνδεση ανάμεσα στην εξωτερική τάξη και την προσωπική αίσθηση ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την καθημερινότητά μας. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος κατανέμει διαφορετικά τον χρόνο και την ενέργειά του, ανάλογα με όσα θεωρεί σημαντικότερα σε μια δεδομένη περίοδο.

Σημαντική είναι και η συμβολή της ερευνήτριας Catherine Roster, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, η οποία έχει μελετήσει τη συναισθηματική σχέση των ανθρώπων με το σπίτι τους και τον διαφορετικό συμβολισμό που αποκτούν οι επιμέρους χώροι, ανάλογα με τη χρήση τους.

Ένα ακατάστατο υπνοδωμάτιο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος δεν ενδιαφέρεται για την καθαριότητα ή δεν μπορεί να οργανώσει τη ζωή του. Μάλιστα, η εικόνα ενός σπιτιού μπορεί να αλλάζει συνεχώς. Κάποιοι χώροι τακτοποιούνται και άλλοι γεμίζουν προσωρινά με αντικείμενα, καθώς οι καθημερινές ανάγκες μεταβάλλονται.

Εργασίες ειδικών υποστηρίζουν ότι η ακαταστασία δεν είναι πάντα σημάδι τεμπελιάς, αλλά μάλλον μια αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τις προτεραιότητες, τα συναισθήματα και τη λήψη αποφάσεων.

Πηγή: iefimerida.gr

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