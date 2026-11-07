Οδοφράγματα, περιβάλλον και ανταλλαγές αρχείων στην ατζέντα της τριμερούς

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αξιόπιστες πηγές, η προετοιμασία συνεχίζεται στους άξονες που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα, μετά και την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στα σημεία διέλευσης, θέματα περιβάλλοντος και σε ανταλλαγές αρχείων. Πληροφορίες του ΚΥΠΕ μάλιστα αναφέρουν πως η κ. Ολγκίν ανέβαλε προγραμματισμένες συναντήσεις της για σήμερα με τους Δήμους Αμμοχώστου και Μόρφου οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη.

Ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχολούν την προετοιμασία ενόψει της τριμερούς είναι η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης από και προς τις κατεχόμενες περιοχής της Κύπρου. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και η προοπτική ανταλλαγής αρχειακού υλικού, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό αυτό περιλαμβάνει αρχεία όπως έγγραφα και φωτογραφίες, που αφορούν είτε την ελληνοκυπριακή, είτε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, και παρέμειναν μετά το 1974 εκατέρωθεν της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, αλλά χάριν της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν τώρα να αρχειοθετηθούν και να διατηρηθούν και στις δύο πλευρές, με τα πρωτότυπα να επιστρέφουν στην κοινότητα την οποία αφορούν.