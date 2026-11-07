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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλλυρία: Προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα αν δεν υπάρξει εξέλιξη με άνοιγμα οδοφράγματος στα Κόκκινα

 07.11.2026 - 14:16
Τηλλυρία: Προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα αν δεν υπάρξει εξέλιξη με άνοιγμα οδοφράγματος στα Κόκκινα

Σε δυναμικά μέτρα προειδοποιεί να προχωρήσει το Συμβούλιο Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας, σε περίπτωση που μέχρι τη Δευτέρα δεν υπάρξει εξέλιξη αναφορικά με τη διάνοιξη σημείου διέλευσης στα Κόκκινα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι Κοινοτάρχες του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας συνεδρίασαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και συζήτησαν τις πληροφορίες που αφορούν τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στο οδόφραγμα Κοκκίνων, το οποίο παραμένει κλειστό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου, οι Κοινοτάρχες έλαβαν ομόφωνη απόφαση ότι, εάν μέχρι τη Δευτέρα δεν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη για τα Κόκκινα, θα καλέσουν σε δυναμικά μέτρα, με στόχο τη διεκδίκηση του αιτήματος για διάνοιξη του περάσματος Κοκκίνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λεπτομέρειες για τα μέτρα και τις εκδηλώσεις που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Παράλληλα, το Συμβούλιο απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παραμείνει σταθερός στη θέση του και να τηρήσει, όπως αναφέρει, τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τηλλυρία.

«Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μείνει σταθερός και να τηρήσει τις υποσχέσεις του προς την Τηλλυρία», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας και Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Νίκο Κλεάνθους.

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