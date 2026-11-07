Αντίδραση Αθήνας στη δήλωση Φιντάν - «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά»

«Όλα είναι καλά» λέει ο Φιντάν για τις NAVTEX. Επιλύθηκε το ζήτημα για το καλώδιο, υποστηρίζουν τουρκικές πηγές

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας την πρόσφατη δήλωση του Χακάν Φιντάν «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», απαντώντας σχετικά σε ερώτηση που του έγινε από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.

Μαλιστα, παράλληλα, τουρκικές διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι το ζήτημα που προέκυψε με τις NAVTEX για το υποθαλάσσιο καλώδιο έχει επιλυθεί, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις.

«Άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από την Ελλάδα»

«Δεν έγινε καμία συνεννόηση Ελλάδας-Τουρκίας για αδειοδότηση. Άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από την Ελλάδα», ξεκαθάρισε νωρίτερα από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου (07/11), ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι δόθηκε η άδεια από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ούτως ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες, ενώ ο σταθμός του Ηρακλείου, ως αρμόδιος στην περιοχή, έβγαλε αμέσως τη νόμιμη NAVTEX.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, καμία συνεννόηση Ελλάδας και Τουρκίας για αδειοδότηση δεν έλαβε χώρα.

«Το αναφέρει εμμέσως και η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζει ότι οι εργασίες που θα κάνει το γαλλικό σκάφος γίνονται χωρίς άδεια από την τουρκική πλευρά», είπε.

Και πρόσθεσε: «Στην περιοχή του καλωδίου, κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν αποκλειστικά η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτερον ουδέν».

Επεσήμανε ότι το έργο πέρα από την ελληνική, κυπριακή και ισραηλινή ταυτότητα που φέρει, εκπροσωπεί πλέον και τα γαλλικά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αφού λαμβάνει γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει και την στήριξη όλων των συμμάχων και εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών.

Σχετικά με την τουρκική αντι-NAVTEX, δήλωσε ότι αυτή εδράζεται στα παράλογα επιχειρήματα και στον χάρτη που κατέθεσε η Τουρκία στον ΟΗΕ από το 2020, με περιεχόμενο απολύτως ασύμβατο με το Διεθνές Δίκαιο.

Το μπρα ντε φερ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (06/11), η Αθήνα εξέδωσε μέσω του υδρογραφικού σταθμού Ηρακλείου Κρήτης, αγγελία προς ναυτιλλομένους, σύμφωνα με την οποία το ερευνητικό σκάφος «Abeile Marengo» θα πραγματοποιεί έρευνες για διάστημα πέντε μηνών και συγκεκριμένα μέχρι τις 6 Μαρτίου 2027. Η NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι την κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως αναμενόταν, η Τουρκία προχώρησε πολύ σύντομα στην έκδοση αντι-NAVTEX, αντιδρώντας στις αναγγελίες Ελλάδας και Κύπρου για τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού, το ερώτημα ωστόσο αφορά την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης της αντίδρασής της, αφού η Άγκυρα έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί την πραγματοποίηση ερευνών αν δεν προηγηθεί ενημέρωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη απόπειρα διεξαγωγής ερευνών το 2024 είχε οδηγήσει σε ένταση, με την παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Όπως εκτιμούν ωστόσο πηγές που επικαλούνται γνώση των διπλωματικών διεργασιών, οι σημερινές διεθνείς συνθήκες ενδέχεται να περιορίσουν το ενδεχόμενο επανάληψης ενός αντίστοιχου επεισοδίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται η Άγκυρα να περιοριστεί σε προειδοποιητικές κλήσεις μέσω ασυρμάτου, χωρίς να επιχειρήσει ουσιαστική παρεμπόδιση των ερευνών. Ωστόσο, η Τουρκία εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματά της και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει, όπως ισχυρίζεται, μη εξουσιοδοτημένες έρευνες σε περιοχές που θεωρεί τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Στην Αθήνα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία πως η εμπλοκή της Γαλλίας «θωρακίζει» το έργο όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουν εξεταστεί όλα τα αναγκαία σενάρια. Η Γαλλία δεν φαίνεται διατεθειμένη να στείλει πολιμικό πλοίο συνοδείας, γεγονός που καθιστά υπεύθυνη σε περίπτωση κάποιας επιθετικής κίνησης από πλευράς Τουρκίας, την Ελλάδα, εξ ου και σύμφωνα με πληροφορίες στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι «αν υπάρξουν εμπόδια θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις για να πραγματοποιηθεί το έργο».

Πηγή: CNN.gr