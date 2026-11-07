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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 55χρονος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Το όχημά του προσέκρουσε σε πάσσαλο

 07.11.2026 - 17:54
Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 55χρονος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Το όχημά του προσέκρουσε σε πάσσαλο

Γύρω στις 11:50π.μ. σήμερα, 55χρονος οδηγούσε το όχημά του στην οδό Αγίας Μαρίνας, στον Πύργο Λεμεσού, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλινε ελαφρώς της πορείας του προς τα αριστερά και προσέκρουσε σε ξύλινο πάσσαλο της ΑΤΗΚ, όπου το όχημα του ακινητοποιήθηκε.

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Ο 55χρονος τραυματίστηκε από την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, εξέπνευσε λίγο πριν από τις 2:00μ.μ.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού και του Αστυνομικού Σταθμού Μονής, τα οποία προχώρησαν στις αναγκαίες εξετάσεις και σχεδιαγράφηση της σκηνής. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, στο παρόν στάδιο των εξετάσεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο θάνατος του 55χρονου να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η Τροχαία Λεμεσού σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Μονής συνεχίζουν τις εξετάσεις.

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