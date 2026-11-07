Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 55χρονος μετά από τροχαίο στη Λεμεσό - Το όχημά του προσέκρουσε σε πάσσαλο

Ο 55χρονος τραυματίστηκε από την πρόσκρουση και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, εξέπνευσε λίγο πριν από τις 2:00μ.μ.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Τροχαίας Λεμεσού και του Αστυνομικού Σταθμού Μονής, τα οποία προχώρησαν στις αναγκαίες εξετάσεις και σχεδιαγράφηση της σκηνής. Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος δεν έφερε ζώνη ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, στο παρόν στάδιο των εξετάσεων, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο θάνατος του 55χρονου να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού, θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Η Τροχαία Λεμεσού σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Μονής συνεχίζουν τις εξετάσεις.